ميزة مرتقبة على نظام ويندوز 11 لتوفير استهلاك الطاقة

يترقب مستخدمو نظام التشغيل العالمي ويندوز 11 ميزة السطوع التكيفي، والتي بدأت شركة مايكروسوفت بتجريبها، تهدف لتوفير استهلاك الطاقة.

وفي حين أنه كان من الممكن في السابق استخدام ميزة (التحكم بالسطوع التكيفي للمحتوى) Content Adaptive Brightness Control فقط في أجهزة الحاسوب المحمولة أثناء التشغيل على البطارية، يمكن الآن أيضًا تفعيل هذه الميزة على الأجهزة المتصلة بالطاقة الكهربائية، ويشمل ذلك أجهزة الحاسوب المكتبية.

وأوضح (براندون ليبلانك) و(أماندا لانجوفسكي) من مايكروسوفت أن «هذه الميزة في نظام التشغيل ويندوز 11 ستعمل على خفض مستوى السطوع أو رفعه لمناطق من شاشة الحاسوب المحمول أو شاشة الحاسوب المكتبي استنادًا إلى المحتوى المعروض بهدف تحقيق توازن بين استهلاك الطاقة المنخفض مع التجربة المرئية لتوفير عمر البطارية».

وأضافا: «بدءًا من هذا الإصدار، سنسمح بتشغيل هذه الميزة على أجهزة، مثل أجهزة الحاسوب المحمولة والأجهزة من فئة (2 في 1) المتصلة بشاحن، وكذلك على أجهزة الحاسوب المكتبية».

وفي حين أن مايكروسوفت تقول إن تفعيل هذا الإعداد لن يكون ملحوظًا بالنسبة لمعظم المستخدمين، ويساعد في تقليل استهلاك الطاقة، فإن تغييرات السطوع والتباين المفاجئة قد تشتت انتباه المستخدمين الذين يحتاجون إلى دقة الألوان.

بدأت شركة مايكروسوفت في إصدار المعاينة الجديد من نظام التشغيل ويندوز 11 اختبار ميزة تسمح للمشتركين في البرنامج التجريبي باختبار ميزة السطوع التكيفي.

و يمكن للمشتركين في برنامج ويندوز التجريبي تفعيل هذه الميزة باستخدام قائمة منسدلة ضمن قسم (السطوع واللون) Brightness & Colour من خلال الانتقال إلى (الإعدادات) Settings، ثم (النظام) System، ثم (العرض) Display.

وفي حين أن الخيارات المتاحة، هي: (إيقاف التشغيل) Off، و(التشغيل الدائم) Always و(على البطارية فقط) On Battery Only، تطلب مايكروسوفت من المستخدمين تعفيل خيار التشغيل الدائم على أجهزة الحاسوب المحمولة وأجهزة الحاسوب من فئة (2 في 1) وأجهزة الحاسوب المكتبية وتقديم ملاحظات عن الجودة المرئية حتى تتمكن من ضبط ميزة السطوع التكيفي قبل إطلاقها لعموم المستخدمين في إصدار مستقر من النظام.

وطلبت مايكروسوفت أيضًا من المشتركين في الإصدار التجريبي الخاص بالمطورين من نظام التشغيل ويندوز 11 الذي يحمل رقم الإصدار 23424 اختبار خيار تحديث ويندوز Windows Update المسمى (الحصول على آخر التحديثات عند توفرها) Get the latest updates as soon as they are available، الذي سيعمل على تسريع الحصول التحديثات غير الأمنية.

يُذكر أن مايكروسوفت بدأت أيضًا إطلاق الإصدار ذي الرقم 25330 من ويندوز 11 التجريبي للمشتركين في قناة المطورين (كاناري) Canary، الذي يأتي مع العديد من التحسينات في متجر مايكروسوفت Microsoft Store، ومن ذلك: خيار تثبيت تطبيقات وألعاب مجانية مباشرةً من نتائج البحث، وتجربة مُجدَّدة للشراء، وواجهة مستخدم جديدة للتصنيفات داخل التطبيق.