ميزة "هامة" من غوغل للعثور على المعلومات الموثوقة وتقييمها على الإنترنت

تعتزم شركة غوغل أطلاق ميزات جديدة لتزويد مستخدميها بالأدوات اللازمة للعثور على المعلومات الموثوقة وتقييمها على الإنترنت، وذلك في سعي من عملاقة التكنلوجيا لمكافحة المعلومات المضلِّلة.

وأعلنت غوغل عن تحديث ميزة “حول هذه النتيجة” About This Result التي توفر معلومات إضافية لنتائج البحث لإتاحتها قريبًا بجميع اللغات التي يتوفر بها محرك البحث. ويمكن للمستخدمين الوصول إلى هذه الميزة عن طريق النقر فوق النقاط الثلاث بجوار معظم النتائج، مما يساعدهم على معرفة المزيد من المعلومات حول المواقع التي يزورونها.

وستقدم ميزة جديدة تسمى “وجهات النظر” Perspectives للمستخدمين وجهات النظر المتنوعة حول القصص الرئيسية التي يبحث عنها المستخدم، عبر عرض آراء الصحفيين والخبراء، من خلال بطاقات سهلة التصفح تعرض وجهات النظر من مواقع الويب ومنشورات شبكات التواصل الاجتماعي. وستُطلَق هذه الميزة في البداية باللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة، بهدف توسيع فهم المستخدمين لموضوعات الأخبار.

ستساعد ميزة “حول هذا المؤلف” About This Author، وهي توسعة لميزة “حول هذه النتيجة”، المستخدمين على معرفة المزيد عن كتّاب المحتوى الذين تظهر أسماؤهم ضمن بحث غوغل. وستُطلَق هذه الميزة على مستوى العالم في نتائج البحث باللغة الإنجليزية.

ولتحسين الوصول إلى المعلومات حول صفحة معينة، تعمل غوغل على جعل ميزة “حول هذه الصفحة” أكثر سهولة في الاستخدام. إذ يمكن للمستخدمين كتابة رابط أي صفحة في بحث جوجل للوصول السريع إلى المعلومات المتعلقة بالموقع.

كما ستَعرض نتائجُ بحث غوغل تحذيراتٍ تظهر إلى جانب بعض نتائج البحث التي تتضمن معلوماتٍ مغلوطة أو ناقصة، أو عندما تكون جودة نتائج البحث منخفضة. وقد طرحت غوغل هذه الميزة سابقًا لنتائج البحث باللغة الإنجليزية، وستوسع الميزة لتشمل نتائج البحث بلغاتٍ جديدة تشمل الألمانية والفرنسية والإيطالية والإسبانية واليابانية.