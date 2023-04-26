ميّزة جديدة من "واتساب" انتظرها المستخدمون طويلًا!

أعلن القائمون على تطبيق “واتساب” عن إطلاق ميزة في التطبيق، توفّر إمكانية استخدام حساب واحد من أجهزة عدّة وهواتف في وقت واحد. فبالإضافة إلى الجهاز الرئيسي الذي تمّ تفعيل الحساب عليه بات بإمكان المستخدم استعمال هذا الحساب من قبل 4 أجهزة أو هواتف أخرى، من دون الحاجة لتسجيل الخروج من الحساب في الجهاز الرئيسي، وبات بالإمكان استعمال جميع الأجهزة لاستقبال وإرسال الرسائل في الوقت عينه.

وأشار القائمون على “واتس آب” إلى أنّ الميزة الجديدة ستتوفر في التطبيق المخصص لشبكات الويب عبر الحواسب اللوحية أو المكتبية أو المنزلية أيضًا، ومن دون أن يؤثّر هذا الأمر على خصوصية البيانات والرسائل الموجودة في تلك الأجهزة، في حال كان الجهاز الرئيسي الذي تم تفعيل الحساب عليه غير نشط لفترة طويلة، سيتم تسجيل الخروج تلقائيًا من جميع الأجهزة الأخرى التي تم ربطها بحساب التطبيق.

وتبعًا للمعلومات المتوفرة فإن “واتس آب” بدأت بطرح تحديث جديد للتطبيق يحمل معه الميزة المذكورة، ومن المفترض أن يصل التحديث لجميع المستخدمين خلال الأسابيع المقبلة، كما سيحمل التحديث معه ميزات تسهّل عملية الدخول إلى التطبيق من أجهزة عدّة من دون الاعتماد على رمز “QR”.