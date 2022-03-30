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“ناش ستور”.. البديل الروسي لـ”غوغل بلاي”

منذ 7 ساعات
غوغل بلاي

غوغل بلاي

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أعلنت العديد من شركات التكنولوجيا مقاطعتها لروسيا ردا على حربها ضد أوكرانيا، الأمر الذي دفع روسيا بالبحث عن بدائل لمواجهة حملة المقاطعة.

ويعمل مطورو تكنولوجيا روس على إنشاء بديل لمتجر “غوغل بلاي” التابع لشركة “غوغل” ويعتزمون تدشينه في التاسع من مايو، الذي يوافق عطلة وطنية في روسيا للاحتفال بذكرى النصر في الحرب العالمية الثانية، وذلك حسبما قالت أمس الثلاثاء المنظمة التي أطلقت المبادرة.

وعلقت “يوتيوب” و”غوغل بلاي” هذا الشهر كل خدماتهما القائمة على الدفع في روسيا، ومن بينها الاشتراكات، وذلك مع بدء العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وقال فلاديمير زيكوف، مدير المشروعات في منظمة “ديجيتال بلاتفورمز” التي تركز على التطوير الرقمي: “للأسف، لم يعد بإمكان الروس استخدام غوغل بلاي بشكل طبيعي لشراء تطبيقات، مما أفقد المطورين مصدر دخلهم”.

وذكر زيكوف في بيان: “لهذا السبب أنشأنا متجر التطبيقات الروسي: “ناش ستور”.

جاء في البيان أن “ناش ستور”، الذي يعني بالروسية “متجرنا”، سيخدم الهواتف الذكية التي تعمل بنظام آندرويد، ولابد أن يكون متوافقاً في النهاية مع بطاقات الدفع التي تعمل بنظام “مير” في البنوك الروسية.

وعادة ما تقيم روسيا عرضاً وطنياً للقوة العسكرية في التاسع من مايو من خلال تنظيم موكب يمر عبر الميدان الأحمر في موسكو للاحتفال بذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

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