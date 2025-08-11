نمو سوق السيارات العراقي 28%.. والعلامات الصينية تتصدر المنافسة بأسعار تنافسية

صورة لشعار شيري في جناح شيري خلال يوم إعلامي لمعرض شنغهاي للسيارات في شنغهاي، الصين، 24 أبريل/نيسان 2025. رويترز

أعلنت شركتا جميل للسيارات وشيري للسيارات اليوم الاثنين توقيع اتفاق لتوزيع العلامتين التجاريتين أومودا وجايكو في العراق، لتنضم بذلك إلى شركات صينية أخرى دخلت سوق السيارات الصغيرة والنامية في الوقت نفسه.

وتعمل شركات تصنيع السيارات الصينية على تسريع التوسع في الأسواق الناشئة وأوروبا سعيا لتحقيق أرباح أعلى، في خضم مواجهتها ارتفاع الأسعار محليا بشكل كبير وإبعادها فعليا عن السوق الأمريكية بسبب الرسوم الجمركية.

وستبدأ جميل بتوزيع سيارات أومودا سي5 وسي7، بالإضافة إلى سيارات جايكو جيه5 وجيه7 وجيه8 في العراق. وجميع هذه الطرازات تعمل بالبنزين، باستثناء جيه7 الهجين القابلة للشحن.

ووافقت جميل، المملوكة لعائلة جميل السعودية، في الأشهر القليلة الماضية على عدد من عقود التوزيع مع شركات صناعة السيارات الصينية، منها شانجان في جنوب أفريقيا وجاك في المملكة المتحدة وبولندا.

وبدأت بالفعل علامات تجارية صينية أخرى منها شانجان وسايك موتور وجيلي القابضة وجريت وول موتورز المحدودة وجيتور، وهي علامة تجارية أخرى لشيري، مبيعاتها في العراق.

وجاء في تقديرات قطاع السيارات أن المبيعات الجديدة في العراق ارتفعت بأكثر من 28 بالمئة إلى نحو 161 ألف سيارة.