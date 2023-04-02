نيويورك تايمز ترفض الدفع لتويتر مقابل الحصول على شارة التوثيق

قال متحدث باسم صحيفة نيويورك تايمز إن الصحيفة لن تدفع رسوما شهرية نظير الحصول على شارة التوثيق على تويتر، وذلك بعد ساعات من فقدان الصحيفة الشارة الموثقة على منصة التواصل الاجتماعي.

ووفقا لسياسة تويتر الجديدة، تُقدم شارات التوثيق الآن عند دفع اشتراك شهري فقط. وسيكون على المؤسسات دفع ألف دولار شهريا للحصول على شارة التوثيق الذهبية، بينما يمكن للأفراد الحصول على شارات التوثيق الزرقاء بسعر يبدأ من سبعة دولارات شهريا في الولايات المتحدة.

وأضاف المتحدث “لن نعوض المراسلين ماديا أيضا عن تويتر بلو بالنسبة لحساباتهم الشخصية، فيما عدا حالات نادرة حيث تكون هذه الحالة ضرورية للأغراض الصحفية”.

وورد في مذكرة مرسلة إلى موظفي صحيفة بوليتيكو اطلعت عليها رويترز أن الصحيفة لن تدفع لطاقم عملها مقابل شارات التوثيق الزرقاء على تويتر.

وأعلنت تويتر في وقت سابق أنه اعتبارا من الأول من أبريل نيسان، ستفقد عدة حسابات شارات التوثيق في ظل بدء شركة التواصل الاجتماعي إنهاء برنامجها القديم للحسابات الموثقة.

ولم ترد تويتر على طلب للتعليق من رويترز.

وأفاد موقع أكسيوس الإخباري في وقت سابق بأن البيت الأبيض لن يدفع نظير مواصلة جعل الحسابات الرسمية للعاملين به موثقة.