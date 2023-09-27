هبوط المركبة الفضائية سويوز في قازاخستان

هبطت المركبة الفضائية سويوز إم.إس-23 التي تحمل رائدي فضاء روسيين وآخر أمريكي في قازاخستان، الأربعاء، وفق ما أظهر بث مباشر لوكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس).

وكان رائد الفضاء الأمريكي فرانك روبيو، الذي حطم الرقم القياسي لأطول رحلة فضاء واحدة لأمريكي، ورائدي فضاء روسيين قد بدأوا رحلة العودة إلى كوكب الأرض في وقت سابق اليوم الأربعاء من محطة الفضاء الدولية وذلك بعد تأخر عودتهم ستة أشهر وقضائهم أكثر من عام في الفضاء.

وانفصلت المركبة سويوز إم.إس-23 عن محطة الفضاء الدولية قبل موعدها المقرر بدقيقة واحدة، واستغرقت رحلتها نحو ثلاث ساعات ونصف للوصول إلى الأرض عند الساعة 1117 بتوقيت جرينتش.

وعاد روبيو (47 عاما)، الذي ذهب في أول رحلة فضائية، إلى كوكب الأرض مع رائدي الفضاء الروسيين سيرجي بروكوبيف (48 عاما) ودميتري بيتلين (40 عاما).

وتأخرت رحلة عودة رواد الفضاء ستة أشهر لأن مركبتهم الفضائية الأساسية حدث بها تسريب وكان لا بد من إرسال مركبة فضائية بديلة لاستعادتهم، مما مدد مهمة الروسيين وروبيو على غير المتوقع لمدة 371 يوما.