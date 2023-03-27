هبوط يضرب سوق الكريبتو.. وبتكوين ترتفع

تباينت أسعار العملات الرقمية في قيمتها خلال تداولات، الإثنين، حيث ارتفعت بيتكوين وسط هبوط شبه جماعي للسوق.

وذلك بعد أن شهدت خلال الأيام الماضية انتعاشة جماعية بعد بداية أسبوع مخيب، على خلفية قرار رفع أسعار الفائدة الصادر من البنك الفيدرالي الأمريكي مساء الأربعاء الماضي.

وارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية إلى 1.15 تريليون دولار.

في حين تراجعت قيمة التداولات على العملات الرقمية خلال آخر 24 ساعة لتسجل 32.64 مليار دولار.

ما هو سعر بيتكوين اليوم؟

وارتفع سعر بيتكوين خلال تعاملات اليوم الإثنين 27 مارس/آذار بنسبة 0.70% إلى 27,744.7 دولار.

كما تراجعت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم إلى 535.50 مليار دولار.

في حين تراجع حجم التداولات على بيتكوين بنسبة 44.21% إلى 14.43 مليار دولار خلال آخر 24 ساعة.

وعلى مدار الأيام الـ7 الأخيرة زادت عملة بيتكوين بنسبة 0.61%.

ما هي أسعار العملات المشفرة اليوم؟

وتراجع سعر عملة إيثيريوم Ethereum ETH بنسبة 0.04% اليوم ليصل إلى 1752.94 دولار.

في حين ارتفع سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بما نسبته 0.99% ليسجل 327.09 دولار.

وارتفع سعر عملة ريبل XRP ما نسبته 0.54% من قيمته ليسجل 0.45487 دولار.

بينما تراجع سعر عملة كاردانو Cardano بما نسبته 2.41% ليبلغ 0.3483 دولار.

أيضا تراجع سعر عملة دوجكوين DOGE بما نسبته 1.98% ليصل إلى مستوى 0.073124 دولار.

وتراجع سعر عملة بولكادوت Polkadot بنحو 0.93% ليصل إلى 5.951 دولار.