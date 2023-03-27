هكذا يمكنك تشغيل حسابين واتساب على هاتف واحد

تحتل منصة واتسآب مكانة كبيرة كأفضل تطبيقات المراسلة بالعالم خاصة مع تخطيها حاجز الـ 2 مليار مستخدم.

ورغم ظهور العديد من التطبيقات خلال الآونة الأخيرة إلا أن واتسآب استطاعت أن تبقي على عرش التطبيقات بلا منازع حيث يوجد أكثر من 1.5 مليار مستخدم نشط شهريا، وأكثر من 60 مليون رسالة يتم إرسالها يوميا على واتسآب.

فى الوقت نفسه يمتلك العديد من مستخدمي واتسآب أكثر من حساب وهواتف ثنائية الشريحة، الأمر الذي جعل العديد من الهواتف المحمولة تقدم دعم مدمج للاستخدام المتزامن لتفعيل تطبيقين فى نفس الوقت بأرقام مختلفة، ووفقا لما نشره موقع Newsbytesapp يتطلب تشغيل تطبيقين لواتسآب على نفس الهاتف نظاما مختلفا.

طريقة تشغيل تطبيقين واتسآب على أجهزة أوبو وهونر و شاومي

قم بتحميل تطبيق واتسآب من متجر جوجل بلاي وذلك لمستخدمي الهوات الذكية ذات العلامات التجارية شاومي وأوبو وهونر.

أفتح تطبيق الإعدادات وأضغط على خيار التطبيقات المزدوجة بهاتف شاومي أو التطبيق التوأم لأجهزة هونر، أو Clone App لهواتف أوبو – حسب الشركة المصنعة لجهازك.

تظهر قائمة بالتطبيقات المدعومة، وميزة التبديل لتشغيل الاستنساخ بجوار التطبيق من بينهم واتسآب.

بمجرد الضغط على زر التبديل لتطبيق واتسآب سيسمح لك بحرية استخدام أكثر من حساب على خدمة واتسآب لنفس الهاتف.