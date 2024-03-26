هل تؤثر مساحة التخزين على أداء موبايلك الأيفون؟

لا يدرك بعض مالكي أيفون أنه إذا كانت مساحة التخزين المجانية لديك منخفضة جدًا، فقد يؤثر ذلك بشكل كبير على أدائه.

تقول شركة Apple أنك بحاجة إلى الحفاظ على الحد الأدنى من المساحة الحرة وإلا فقد يتسبب ذلك في حدوث مشكلات كبيرة، وأضافت شركة أبل: “للحصول على أفضل أداء، حاول الحفاظ على مساحة خالية تبلغ 1 جيجابايت على الأقل، وإذا كانت سعة التخزين المتاحة لديك أقل من 1 جيجابايت دائمًا، فقد يتباطأ جهازك لأن نظام التشغيل iOS أو iPadOS يوفر مساحة لمزيد من المحتوى بشكل متكرر”، وفقاً لموقع the sun.

يمكنك معرفة مساحة التخزين الفارغة من خلال تسجيل الدخول بثلاث نقرات فقط: انتقل إلى الإعدادات > عام > تخزين أيفون.

إذا كانت مساحة التخزين لديك منخفضة، سيعرض لك نظام التشغيل iOS من Apple توصيات (على سبيل المثال، حذف الصور أو مقاطع الفيديو المكررة) إذا كان يعتقد أن هناك مساحة يجب حفظها.

يمكنك إجراء بعض التغييرات يدويًا، من خلال إعدادات التخزين، ستجد قائمة بالتطبيقات مرتبة حسب مقدار المساحة التي تشغلها على جهاز أيفون الخاص بك، وإذا كانت هناك أي تطبيقات تتصدر القائمة والتي نادرًا ما تستخدمها، ففكر في حذفها.

في بعض الأحيان، لا تكون مشكلات التطبيق خطأً من جهاز أيفون الخاص بك، ولكن بدلاً من ذلك يمكن أن تكون مرتبطة بشبكة Wi-Fi بطيئة أو اتصالات خلوية ضعيفة.

بالإضافة إلى ذلك، قد يكون هناك خلل في أحد التطبيقات، وفي هذه الحالة قد يؤدي إغلاقه بالقوة (عن طريق تمريره لإغلاقه في درج التطبيق) إلى إصلاحه.

إذا قمت بتشغيل وضع الطاقة المنخفضة (ابحث عن رمز البطارية الأصفر)، فقد يؤدي ذلك إلى الحد من الأداء.

يمكن أن تؤثر درجة حرارة جهاز أيفون الخاص بك بشكل كبير على سرعته.

لا تدع جهاز أيفون الخاص بك يصبح ساخنًا جدًا أو باردًا جدًا، وإلا فقد يتوقف عن العمل بشكل صحيح.