الثلاثاء 27 رمضان 1444 ﻫ - 18 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هل تتخلى "سامسونغ" عن "غوغل كروم" لصالح "بينغ"؟

منذ 10 دقائق
شعار شركة سامسونغ

شعار شركة سامسونغ

A A A
طباعة المقال

تراجعت أسهم شركة “ألفابيت” بأكثر من 2,5 في المئة، يوم الاثنين، بعدما ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن شركة “سامسونغ” تدرس التخلي عن “غوغل كروم” كمحرك البحث الأساسي على هواتفها، لصالح محرك “بينغ” من “مايكروسوفت” التي أغلقت أسهمها بارتفاع نحو 1 في المئة.

وتدفع شركة “غوغل” مليارات الدولارات كل عام لشركات تصنيع الهواتف، بما في ذلك 20 مليار دولار سنوياً لشركة “أبل”، لتكون محرك البحث الأساسي على هذه الأجهزة. وفي المقابل، تجني الشركة مليارات الدولارات من الإعلانات، والتي لطالما كانت أساس أرباح الشركة.

وذكرت “نيويورك تايمز” أن صفقة “سامسونغ” و”غوغل” شارفت على الانتهاء، وتقدر قيمتها بنحو 3 مليارات دولار من العائدات لـ”سامسونغ”.

وتجدر الإشارة إلى أن لدى “سامسونغ” و”مايكروسوفت” شراكة راسخة. فيتم تحميل تطبيقات “مايكروسوفت أوفيس” مسبقاً على هواتف “سامسونغ”، وتحتوي أيضاً على برامج مضمنة تسهل توصيلها بأجهزة الحاسوب التي تعمل بنظام “ويندوز”. ومع ذلك، فليس من الواضح ما إذا كانت “مايكروسوفت” مستعدة لدفع السعر نفسه الذي تقدمه شركة “غوغل”.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    سطح كوكب المريخ
    هل يوجد حياة على المريخ ؟.. أحد علماء ناسا يرد على هذا السؤال
    العجلات المربعة نقلاً عن قناة The Q على يوتيوب
    "عجلات مربّعة".. فيديو لأغرب ابتكار في عالم الدراجات
    شركة سبيس إكس
    لأول مرة.. سبيس إكس تستعد لإطلاق ستارشيب إلى الفضاء

    الأكثر قراءة

    تحري هلال شهر شوال- تعبيرية
    الجمعة أم السبت.. الجمعية الفلكية بجدة تكشف موعد أول أيام عيد الفطر!
    هلال- تعبيرية
    مركز الفلك الدولي يحدد موعد عيد الفطر
    مسجد باريس الكبير
    المسلمون في هذه الدولة يعلنون "الجمعة" أول أيام عيد الفطر