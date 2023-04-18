هل تتخلى "سامسونغ" عن "غوغل كروم" لصالح "بينغ"؟

تراجعت أسهم شركة “ألفابيت” بأكثر من 2,5 في المئة، يوم الاثنين، بعدما ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن شركة “سامسونغ” تدرس التخلي عن “غوغل كروم” كمحرك البحث الأساسي على هواتفها، لصالح محرك “بينغ” من “مايكروسوفت” التي أغلقت أسهمها بارتفاع نحو 1 في المئة.

وتدفع شركة “غوغل” مليارات الدولارات كل عام لشركات تصنيع الهواتف، بما في ذلك 20 مليار دولار سنوياً لشركة “أبل”، لتكون محرك البحث الأساسي على هذه الأجهزة. وفي المقابل، تجني الشركة مليارات الدولارات من الإعلانات، والتي لطالما كانت أساس أرباح الشركة.

وذكرت “نيويورك تايمز” أن صفقة “سامسونغ” و”غوغل” شارفت على الانتهاء، وتقدر قيمتها بنحو 3 مليارات دولار من العائدات لـ”سامسونغ”.

وتجدر الإشارة إلى أن لدى “سامسونغ” و”مايكروسوفت” شراكة راسخة. فيتم تحميل تطبيقات “مايكروسوفت أوفيس” مسبقاً على هواتف “سامسونغ”، وتحتوي أيضاً على برامج مضمنة تسهل توصيلها بأجهزة الحاسوب التي تعمل بنظام “ويندوز”. ومع ذلك، فليس من الواضح ما إذا كانت “مايكروسوفت” مستعدة لدفع السعر نفسه الذي تقدمه شركة “غوغل”.