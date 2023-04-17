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هل يوجد حياة على المريخ ؟.. أحد علماء ناسا يرد على هذا السؤال

منذ 6 دقائق
سطح كوكب المريخ

سطح كوكب المريخ

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أجاب أحد علماء ناسا خلال حوار مصور علي موقع scitechdaily، وهي سلسلة فيديوهات “خبراء ناسا”، عن سؤال هل يوجد حياة على المريخ؟ وجاءت الإجابة كالاتي: “هناك الكثير من الأدلة التي تشير إلى وجود محيط ضخم على سطح المريخ وغلاف جوي كان من الممكن أن يدعم الحياة، ولكن لا يزال هناك الكثير من كوكب المريخ لاستكشافه.

وأضاف “وجود أماكن يمكن أن تكون صالحة للسكن، مثل أعماق باطن الأرض، وهناك أماكن تحت الأرض يمكن أن تحتوي على سوائل أو يمكن أن تعيش الكائنات الحية، وستكون محمية من الإشعاع الضار جدًا على السطح”.

وقال “نحصل على أدوات على سطح المريخ يمكن أن تساعدنا في فهم هذه الأماكن التي يحتمل أن تكون صالحة للسكن ويمكننا طرح أسئلة أعمق حول إمكانية السكن في تلك النوى الصخرية.

إذن هل هناك حياة على المريخ؟ ليس هذا ما اكتشفناه حتى الآن، ولكن لا يزال هناك الكثير من كوكب المريخ لاستكشافه.

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