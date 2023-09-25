"هواوي" تتجاهل الحديث عن هاتفها "الخارق" خلال حدث هام

على الرغم من الضجة التي أثارتها بإطلاق هاتفها الخارق “ميت 60 برو” وشرائحها الجديدة، إلا أن عملاقة التكنولوجيا الصينية “هواوي” تجاهلت الحديث عنهما خلال حدث مهم أقامته اليوم، فيما ركزت على استعراض سيارتين كهربائيتين جديدتين (أول سيارة سيدان وسيارة دفع رباعي متطورة) وأطلقت سماعات أذن لاسلكية جديدة، بالإضافة إلى منتجات أخرى.

وقال رئيس قسم المستهلكين في الشركة ريتشارد يو إن الشركة التي يقع مقرها في شنتشن ستزيد إنتاج الهواتف الذكية استجابة للطلب، دون تسمية الهاتف الذي أدى إلى هذه الزيادة، فيما قام بمقارنة جهاز “MatePad Pro” بجهاز “iPad Pro” من شركة “أبل”، ما يؤكد تطلع “هواوي” إلى تعزيز مكانتها كمنافس حول العالم.

وأثار غياب الهاتف خيبة أمل العديد من المعجبين على الإنترنت، على الرغم من المؤشرات في وقت مبكر من الحدث من مضيفه ريتشارد يو بأن الشركة لن تكشف عن مزيد من التفاصيل.

واكتسب هاتف “Mate 60 Pro” شهرة دولية بفضل معالجه المتقدم المصنوع في الصين الشهر الماضي، ما أثار قلقاً في واشنطن بشأن التقدم الذي أحرزته شركة “هواوي” نحو تطوير قدرات صناعة الرقائق داخل الشركة، على الرغم من القيود التجارية الأميركية.

وساهمت هواتف “هواوي” الجديدة في زيادة مبيعات الشركة، وكانت من بين أكثر الهواتف مبيعاً في الصين في الأسبوع الذي سبق إطلاق هاتف “أيفون” الأخير من شركة “أبل”، كونها أول هواتف تدعم تقنية الجيل الخامس تطرحها شركة “هواوي” للبيع منذ أن أدت العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب إلى عزلها عن موردي التكنولوجيا المتقدمة.

وفي خطوة أخرى نحو الاعتماد على الذات، تخلت شركة هواوي عن شراكتها الطويلة مع “بورش ديزاين”، وعينت بدلاً من ذلك المشاهير من هونغ كونغ آندي لاو سفيراً للعلامة التجارية للترويج لما تسميه الآن نماذج التصميم النهائي.

وقدمت شركة هواوي لمحة مدتها ثوانٍ عن هذا الإصدار المحدود من هاتفها Mate 60، وعرضت جهازها اللوحي الرائد MatePad والساعات الذكية الجديدة.

ويبلغ سعر السماعات اللاسلكية الجديدة 1,499 يوان (205 دولارات) وتحتوي على شريحة “كيرين 2” الجديدة، حسبما أشارت الشركة.