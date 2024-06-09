هواوي تطلق جهازها الجديد (HUAWEI MatePad 11.5 S)

أعلنت شركة هواوي عن طرح جهازها اللوحي (HUAWEI MatePad 11.5)، في متاجر عبر شبكة الإنترنت. ويعد هذا الجهاز هو الأول من الجيل الجديد، والمزود بشاشة العرض الرائعة المبتكرة (PaperMatte)، التي تتميز بدقة العرض والوضوح العالي. كما يتسم الجهاز الجديد بعدد كبير من الميزات المتطورة المصممة خصيصا للمبدعين والمهنيين على حد سواء، إذ يجمع الجهاز بين براعة الفن التقليدي والرقمي. كما يأتي جهاز (MatePad 11.5″S)، بثلاثة ألوان مميزة، وهي البنفسجي، والرمادي، والفضي الناصع.

وتوفر شاشة (PaperMatte)، الجديدة من الجيل الجديد، والمستخدمة في جهاز (HUAWEI MatePad 11.5)، لوحة ورقية التصميم والملمس تقلل من إجهاد العين عند الاستخدام، كما تمنح تجربة حيوية وطبيعية عند الكتابة والرسم باليد. ومن خلال تشغيل تقنية نانومتريه متعددة الطبقات، تقلل شاشة (PaperMatte)، بشكل ملحوظ من التوهج وتصدر ضوءاً لطيفاً ناعماً مناسباً ومألوفاً للعيون.

كما تًقلل الشاشة نحو 99% من تداخل الضوء، وتُخفض أيضا انعكاس الشاشة إلى 2%، ما ينتج عنه صور أكثر وضوحاً مع تحسين نفاذية الشاشة حتى 95%، وهو ما يمكن المستخدمين من الاستمتاع بالدقة العالية مع الألوان النابضة بالحياة دون التضحية بالراحة البصرية. كما تتميز الشاشة بقياس 11.5 بوصة، بخاصية FullView عالية الدقة، ونسبة شاشة إلى هيكل الجهاز تبلغ 87%، بالإضافة إلى تقنية HDR Vivid، بدقة 2.8K، إلى جانب معدل تحديث يبلغ 144 هرتز كحد أقصى، بحيث تكون كل تفاصيل الصورة واضحة تماماً وجميلة.

وعند استخدام قلم (HUAWEI M-Pencil)، من الجيل الثالث، الذي يعمل بتقنية (NearLink)، جنبا إلى جنب مع جهاز HUAWEI MatePad 11.5” S فإنه يوفر تجربة كتابة ورسم غير مسبوقة. فالكتابة على شاشة (PaperMatte)، التي تحاكي ملمس الورق، تقدم سطحاً مثالياً لاستخدام القلم، يشبه الكتابة على الورق الطبيعي. كما توفر الشاشة تجربة كتابة ممتعة وملموسة وطبيعية. ويدعم القلم M-Pencil مستويات ضغط مختلفة عند استخدامه، وتصل إلى 10000 مستوى ضغط، كما يتميز بخوارزمية تسرع الكتابة اليدوية، ما يقلل زمن الحركة على الشاشة، ويمنح أداء سلس وسريع الاستجابة.

ويدعم منحنى استشعار الضغط للقلم M-Pencil الجديد جانب تحسين الرسومات والكتابة، ما يضمن التنوع لمختلف المهام الإبداعية. بالإضافة إلى ذلك، يأتي القلم M-Pencil بطرفين قابلين للتبديل، أحدهما شفاف أكثر صلابة وهو مثالي للرسم، والثاني غير شفاف أكثر نعومة مع مقاومة إضافية ويصلح لاستخدامه في الكتابة. ويمكن للمستخدمين التبديل بسهولة بين تلك الأطراف لتناسب احتياجاتهم المحددة.

تم تحديث تطبيق “Huawei Notes” لتعزيز اتصاله مع جهاز ” HUAWEI MatePad 11.5″S”، حيث يقدم تجربة بصرية أكثر متعة وتخصيصاُ بفضل التصميم المُجسن للغلاف. بالإضافة إلى ميزة “NoteReplay” التي تعزز الكفاءة بشكل كبير من خلال مزامنة الكلمات المنطوقة مع النص المكتوب، ما يسمح للمستخدمين بتسجيل المعلومات الأساسية أثناء الدروس والمؤتمرات دون تفويت التفاصيل.

ويمكن للمستخدمين تعديل ملاحظاتهم بسرعة، والرسم بسهولة على الشاشة. كما يوفر التطبيق أدوات كتابية وتحريرية فعالة، بما في ذلك تغيير لون الخطوط، وميزة “Instant Shape”، ما يتيح التعديل أو التصحيح بسهولة وسرعة. بالإضافة إلى ذلك، يدعم التطبيق تنسيق الكتابة “hinote” الحصري، مما يسمح بالتحرير المباشر وكتابة الملاحظات المستلمة. وتعزز هذه الميزات تجربة تدوين الملاحظات، مما يجعل تطبيق “Huawei Notes” مساعداً قوياً في مجال التعلم والأنشطة الإبداعية.

كما يتعزز جهاز (HUAWEI MatePad 11.5” S، أيضاً بلوحة المفاتيح المغناطيسية الذكية من “هواوي”، والتي تعمل أيضاً بتقنية (NearLink). كما أن لوحة المفاتيح منفصلة لكنها وتدعم خاصية الاتصال المغناطيسي، وبها أكثر من 40 وظيفة مختصرة، ولها ثلاثة أشكال مختلفة، بحيث تناسب تطبيقات متنوعة للمستخدمين مثل العمل والإبداع والترفيه.

ولأول مرة، سيظهر تطبيق (GoPaint)، الذي طورته شركة هواوي على جهاز (HUAWEI MatePad 11.5” S)، حيث يوفر تجربة رسم أصيلة واحترافية تتميز بالكفاءة وسهولة الاستخدام. وقد تم تصميم التطبيق لكلا من الفنانين المحترفين والهواة، بحيث يوفر تجربة رسم طبيعية مع أكثر من 100 فرشاة افتراضية مختلفة ذات ملمس واقعي، بما في ذلك فرش الخط العربي المخصصة التي أشاد بها الفنان المعروف محمد مندي. كما يضمن محرك الرسم خاصية (FangTian)، وضربات فرشاة سلسة كالحرير مع طبقات متعددة وزمن انتقال منخفض ومعدل كبير من الإطارات. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الأدوات الذكية والمناسبة مثل تصحيح المنحنيات على تحسين التجربة الإبداعية بشكل أكبر، ما يسمح للمستخدمين بالرسم حسب رغباتهم.