هواوي تطلق هاتفها الجديد "Mate 60 Pro"

أعلنت شركة “هواوي” الصينية عن إطلاق هاتفها الجديد “Mate 60 Pro” ذا الإمكانيات الفائقة، في تحدٍّ للقيود الأميركية، واكتفت بطرحه في المتاجر الإلكترونية على شبكة الإنترنت.

ويحتوي الهاتف على شاشة بمقاس 6.82 بوصات من نوع “LTPO OLED” بحوافّ ضئيلة للغاية، وبمعدَّل تحديث بـ120 هيرتز. وتُغطّى خلفيّة الهاتف بزجاج “Huawe Kunlun 2” الواقي من الصدمات والخدوش، فضلاً عن إطار معدنيّ لحماية الهاتف من الأتربة والمياه بتقييم “IP68”.

وتخلَّت الشركة الصينية بالكامل في تصميم الشاشة عن الـ”نوتش”، الذي كان يتضمّن مستشعرات الكاميرا الأمامية وسمّاعة المكالمات، واستحدثت بدلاً منها 3 نقاط متجاورة فيها مختلف المستشعرات.

ويعمل الهاتف بنظام التشغيل الخاصّ بالشركة “Harmony 4.0″، وكذلك المعالج الخاصّ بها “Kirin 9000S” المصنّع وفق تقنية “5 نانومتر” المتطوّرة، بالإضافة إلى ذاكرة عشوائيّة بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة داخلية متنوّعة السّعة ما بين 256 و512 جيجابايت و1 تيرابايت.

وأفادت الشركة، عبر موقعها الإلكتروني، بأن الهاتف ذو إمكانيات “مرعبة” تتمثّل بالاتصال بالأقمار الاصطناعية في حالات الطوارئ، اعتماداً على نظام الذكاء الاصطناعي Lingxi AI، وشريحة تحمل نفس الاسم. ويمكن للمستخدم الاتصال خلال وجوده في أماكن تحت الأرض، مثل قطارات الأنفاق ومرائب السيارات تحت الأرض.

ويحتوي الهاتف على كاميرا خلفية مزودة بـ3 عدسات: الأولى بقدرة 50 ميجابكسل وزاوية تصوير واسعة وفتحة عدسة متغيّرة ما بين f/1.4 وf/4.0، وتركيز تلقائيّ مرحليّ PDAF، وتركيز تلقائيّ ليزريّ، وثبات بصريّ OIS؛ والثانية بقدرة 48 ميجابكسل وفتحة عدسة f/3.5 مخصّصة للتكبير بـ3.5 مستويات تكبير بصريّ؛ والثالثة بدقّة 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.2، وزاوية تصوير واسعة تبلغ 120 درجة، مع إمكانيات تصوير فيديو بجودة تصل إلى 4k بمعدَّل 60 إطاراً في الثانية الواحدة، مع ميزة التصوير بالحيّز الديناميكيّ HDR.

أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 13 ميجابكسل، ومزوّدة بمستشعر توقيت الطيران Time Of Flight لالتقاط أبعاد العناصر أمامها. وهو مستشعر يُستخدم في التقاط بصمات الوجه بدقّة فائقة لاستخدامها في تأمين هاتف المستخدم.

ويعمل الهاتف ببطارية 5000 مللي أمبير، وبسرعة شحن سلكيّ تبلغ 88 وات، ولاسلكيّ بقدرة 50 وات، وشحن عكسيّ يبلغ 20 وات.

ويتوفر الهاتف الجديد في الصين بسعر يبدأ من 6999 يوان (نحو 960 دولاراً).

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