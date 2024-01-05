هيئة: تسلا تعتزم إصلاح 1.62 مليون سيارة في الصين

قالت الهيئة الوطنية المنظمة للسوق في الصين الجمعة إن شركة تسلا بدأت استدعاء 1.62 مليون سيارة بعضها من طرازات إس وإكس و3 وواي في الصين.

وتأتي عملية الاستدعاء في ثاني أكبر سوق لشركة تسلا بعد عمليتين مماثلتين قامت بهما الشركة في الولايات المتحدة في ديسمبر\كانون الأول.

وذكرت الهيئة في بيان أن شركة تسلا يمكنها تحديث السيارات عن بعد لإصلاح المشكلات التي طرأت عليها. وتُصنف هذه الخطوة على أنها استدعاء بموجب اللوائح الصينية.

وستجري شركة صناعة السيارات الأمريكية تحديثا عن بعد لنحو 1.61 مليون سيارة.

وقالت الهيئة إن بعض هذه السيارات من طرازي إس وإكس المستوردين بالإضافة إلى سيارات صينية الصنع من طرازي 3 وواي المصنوعة في الفترة من 2014 إلى 2023.

وبشكل منفصل، ستجري الشركة تحديثا للبرامج لنحو 7538 سيارة من طرازي إس وإكس لإصلاح مشكلة الأبواب التي يمكن فتحها في حالة وقوع حوادث.

وفي الولايات المتحدة، بدأت شركة تسلا استدعاء أكثر من مليوني سيارة لتثبيت إجراءات حماية جديدة في نظام السائق الآلي بعد مخاوف تتعلق بالسلامة أشارت إليها هيئة منظمة اتحادية.

كما استدعت الشركة ما يزيد قليلا على 120 ألف سيارة من طرازي إس وإكس في الولايات المتحدة بسبب خطر فتح الأبواب في حالة وقوع حوادث.