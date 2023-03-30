هيكلية جديدة للوصول إلى واجهة تويتر البرمجية.. إليكم التفاصيل

كشفت شركة تويتر، وبعد تأجيل لأسابيع، عن الهيكلية الجديدة لأسعار الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات API الخاصة بها، والتي تشمل ثلاثة مستويات، أحدها مجاني.

والمستوى الأول المجاني سيكون موجهاً للحسابات الآلية المخصصة لنشر المحتوى، والمستوى الثاني سيكون أساسيًا مقابل 100 دولار أمريكي شهريًا، أما المستوى الثالث سيكون باهظًا ومخصصًا للشركات.

وقالت الشركة في سلسلة من التغريدات عبر حساب المطورين التابع لها @TwitterDev إن الاشتراك بأي من المستويات الثلاثة يوفر وصولًا مجانيًا إلى واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بالإعلانات Ads API.

ونبّهت تويتر إلى أنها خلال الأيام الثلاثين المقبلة ستقطع الوصول إلى مستويات الوصول القديمة، ويشمل ذلك: المستوى القياسي Standard (للإصدار 1.1)، والمستويين الأساسي Essential والمرتفع Elevated (للإصدار 2)، بالإضافة إلى المستوى الممتاز Premium.

وكانت «القصة الملحمية» لواجهة برمجة التطبيقات الخاصة بتويتر قد بدأت مطلع شهر شباط/ فبراير الماضي حينما أُعلن عن خطة لإنهاء الوصول المجاني إلى الواجهة اعتبارًا من 9 شباط/ فبراير، وفرض رسوم شهرية على من يريد استخدامها.

وتُعدّ واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بتويتر خدمة موجّهة لمطوري البرمجيات والباحثين بهدف تمكينهم من استخدامها لإنشاء إضافات للمتصفحات تُعدّل من تجربة استخدام الموقع وتحسنها، أو إنشاء حسابات آلية (بوتات) تعمل على النشر المؤتمت للتغريدات أو الرد التلقائي عليها.

ويعتمد الباحثون الأكاديميون على الخدمة للوصول إلى التغريدات العامة لتحليلها وإجراء الدراسات عليها، والآن هم يشعرون بالقلق من أنه سيُفرض عليهم دفع المال للوصول إلى التغريدات.

وفور الإعلان عن إنهاء الوصول المجاني إلى واجهة برمجة التطبيقات، عبّر العديد من الباحثين والمطورين، الذين يعتمدون على الخدمة، عن استيائهم من تحويلها إلى خدمة مدفوعة، فما كان من الرئيس التنفيذي لشركة (إيلون ماسك) إلا أن تراجع عن القرار جزئيًا فقال في تغريدة له: «استجابة للتعليقات، ستتيح تويتر واجهة خفيفة لبرمجة التطبيقات، ومخصصة للكتابة فقط للحسابات الآلية التي توفر محتوى جيدًا ومجانيًا».

وعلى الرغم من أن إطلاق هذه المنصة الجديدة لواجهة برمجة التطبيقات كان مقررًا في 9 شباط/ فبراير، فقد أجّلت الشركة الإطلاق حتى 13 شباط/ فبراير. ثم عادت لتعلن تأجيل الإطلاق مجددًا «لبضعة أيام أخرى»، وها هي ذا تعلن عن الإطلاق بعد نحو 45 يومًا.

ويُعتقد أن عروض واجهة برمجة التطبيقات الجديدة لا تعدو كونها محاولة من تويتر لانتزاع المال من الراغبين في الاستفادة من قدرات واجهة برمجة التطبيقات، إذ إن المستوى المجاني لا يوفر إلا 1,500 طلب للنشر في الشهر، بالإضافة إلى الوصول إلى خاصية (تسجيل الدخول مع تويتر) Login with Twitter.

أما المستوى الأساسي، الذي قالت الشركة إنه موجه «للهواة والطلاب»، فيوفر 50,000 طلب للنشر، و10,000 طلب للقراءة لكل تطبيق في الشهر. لذا يتعين على المطورين الراغبين في الوصول إلى مزيد من البيانات الاشتراك في مستوى الشركات، الذي يُقال إنه سيُتاح بسعر باهظ جدًا قدره 42,000 دولار أمريكي شهريًا.

وفي السابق، ومع إطلاق الإصدار 2 من واجهة برمجة التطبيقات في عام 2020، وفّرت تويتر مستويات متعددة للوصول للمطورين، مثل: (الأساسي) Essential و(المرتفع) Elevated اللذين أتاحا لهم الوصول إلى رقم يتراوح بين 500,000 وميلوني تغريدة في الشهر. والآن يتعين على مطوري التطبيقات الذي يريدون هذا العدد من التغريدات الاشتراك في مستوى الشركات.

وعلى مدار الأشهر القليلة الماضية، أدت خطوات تويتر إلى نبذ مجتمع المطورين. ففي العام الماضي، أغلقت الشركة العديد من المشاريع المتعلقة بالمطورين، ومن ذلك: Twitter Toolbox لاكتشاف التطبيقات، كما جمّدت العديد من المشاريع الأخرى.

وفي شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، منعت الشركة عملاء الطرف الثالث من الوصول دون أي توضيح، ثم غيّرت في وقت لاحق شروط المطورين الخاصة بها خُفيةً لحظر تطبيقات تويتر البديلة.