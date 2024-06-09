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واتساب تطلق ميزة جديدة تكشف من كان "أون لاين" إليك التفاصيل

منذ 24 ثانية
واتساب

واتساب

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يستعد تطبيق “واتساب” لطرح تحديث جديد، سيمكن المستخدمين من معرفة أي من أصدقائهم كانوا فعالين على التطبيق “قبل قليل”.

ووفقا للاختبار التجريبي الذي نشر عنه موقع WABetaInfo، سيكشف التحديث من كان “متصل مؤخرا”، أو “أونلاين” بين قائمة الأشخاص المتاحين على واتساب لكل مستخدم.

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وقد يمثل التحديث الجديد مشكلة لمحبي الخصوصية، ويفضلون عدم إظهار حالتهم على التطبيق.

وستظهر للمستخدم قائمة “من كان متصل بالتطبيق مؤخرا”، من بين قائمة الاتصال الخاصة بالمستخدم.

وبحسب الموقع سيتم طرح التحديث الجديد من واتساب في الأسابيع المقبلة.

وقال موقع WABetaInfo إن التحديث سيظهر من كان نشطا مؤخرا على التطبيق “بشكل عام”، ولن يكون دقيقا بتحديد من “متصل الآن” بشكل دقيق.

تجدر الإشارة إلى أن التحديث اختياري، ولا يُظهر كل الأشخاص المتصلين بالإنترنت في تلك اللحظة المحددة.

    المصدر :
  • العربية

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