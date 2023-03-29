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وان بلس تطلق الإصدار المتميز OnePlus 11 Jupiter Rock

منذ 41 دقيقة
آخر تحديث: 29 - مارس - 2023 6:11 مساءً
هاتف OnePlus 11 Jupiter Rock

هاتف OnePlus 11 Jupiter Rock

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كشفت شركة وان بلس “OnePlus” الصينية عن أحد أبرز وأهم إصدارتها OnePlus 11 Jupiter Rock والذي يأتي سعر 710 دولار.

قدمت وان بلس هاتف OnePlus 11 للأسواق العالمية خلال شهر فبراير الماضي، حيث توفر الهاتف باثنان من الاختيارات في الألوان هم الأسود والأخضر.

واليوم يتوفر الإصدار الخاص OnePlus 11 Jupiter Rock باللون البيج بتصميم يحاكي سطح كوكب المشترى، كما يرتكز تصميم الهاتف على مادة تعرف بصخور”3D microcrystalline” والتي تلمع عند تسليط الإضاءة عليها.

وتؤكد وان بلس على أن عملية البحث وتطوير اللوحة استغرق من الشركة أكثر من عام ومن ثم مرت اللوحة بعدد من المراحل لتصل إلى التصميم النهائي.

أيضاً توضح وان بلس أن عملية تصميم اللوحة معقدة جداً، كما تأتي بكفاءة بنسبة 25% فقط مقارنة بالتصميم الزجاجي.

ومن المقرر أن يتوفر OnePlus 11 Jupiter Rock بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة 512 جيجا بايت، على أن يتوفر بسعر 710 دولار أو 655 يورو.

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