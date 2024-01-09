وسط ضغوط جهات الرقاب.. ميتا تفرض قيودا على المحتوى المخصص للمراهقين

أشارت شركة ميتا بلاتفورمز اليوم الثلاثاء، إلى أنها ستحجب المزيد من المحتوى الذي يمكن أن يشاهده المراهقون على فيسبوك وانستجرام وذلك بعد ضغوط على الشركة من جهات رقابية بمختلف أنحاء العالم للحد من المحتوى المحتمل أن يكون ضارا.

وقالت في منشور إنها ستفرض على المراهقين أشد قيود ضبط المحتوى في هذه التطبيقات، وستقيد أيضا مصطلحات البحث الإضافية في تطبيق انستجرام للصور.

وأضافت أن هذه الخطوة ستصعب على المراهقين الوصول إلى المحتوى الحساس كالانتحار وإيذاء النفس واضطرابات الأكل عند استخدامهم خواصا على انستجرام منها “البحث” و “الاستكشاف”.

وقالت الشركة إن تدابير الحماية المقرر تطبيقها خلال الأسابيع المقبلة ستساعد في عرض محتوى يتناسب مع “الفئة العمرية”.

وتتعرض ميتا لضغوط في الولايات المتحدة وأوروبا بسبب مزاعم تقول إن تطبيقاتها تسبب الإدمان عليها وإنها لعبت دورا في تفاقم أزمة صحة الشباب النفسية.

وفي أكتوبر تشرين الأول، أقام الادعاء العام في 33 ولاية أمريكية منها كاليفورنيا ونيويورك دعاوى ضد الشركة قائلا إنها ضللت المستخدمين مرارا بشأن مخاطر منصاتها.

وفي أوروبا، طلبت المفوضية الأوروبية معلومات حول التدابير التي تتخذها ميتا لحماية الأطفال من المحتوى غير القانوني والضار.

وجاءت ضغوط الجهات الرقابية في أعقاب شهادة أدلى بها موظف سابق في شركة ميتا أمام مجلس الشيوخ الأمريكي اتهم خلالها الشركة بأنها على علم بالمضايقات والأضرار الأخرى التي يواجهها المراهقون على منصاتها لكنها تقاعست عن اتخاذ تدابير ضد هذه المشكلات.