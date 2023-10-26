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3 منصات إلكترونية منها إكس أمام أزمة

26 - أكتوبر - 2023
آخر تحديث: 26 - أكتوبر - 2023 11:59 صباحًا
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بدأ تيري بريتون المفوض المعني بالصناعة في الاتحاد الأوروبي تحقيقات تتعلق بثلاث منصات إلكترونية بخصوص قرارات تغيير المحتوى ومن بينها منصة إكس (تويتر سابقا) التي يملكها إيلون ماسك.

وواجهت شركات التكنولوجيا العملاقة تدقيقا أمنيا متزايدا في الأسابيع الماضية مع زيادة المحتوى الضار والمعلومات المغلوطة في أعقاب هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل.

وبموجب قانون الخدمات الرقمية الشامل في الاتحاد يجب على منصات التكنولوجيا ومحركات البحث أن تبذل المزيد من الجهد لمواجهة المحتوى غير القانوني والمخاطر التي تهدد الأمن العام وحماية خدماتها من تقنيات التلاعب.

وفي حديث أثناء مقابلة مع إذاعة فرانس إنتر لم يذكر بريتون المنصتين الأخريين اللتين يجري التحقيق بشأنهما.

وقال “يمكن للقاضي حجبها على نحو مؤقتا إذا لم تمض الأمور على ما يرام”.

    المصدر :
  • رويترز

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