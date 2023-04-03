5 أمور لا تتجاهلها أثناء عمل نسخة احتياطية لهاتفك الذكي

كثيرا ما يلجأ الأفراد لعمل نسخة احتياطية من بيانات الهاتف الذكي لحماية الملفات المهمة وكذلك الصور ومقاطع الفيديوهات وغيرها من المعلومات المختزنة في ذاكرة الهاتف.

ولكن عند القيام بتلك الخطوة يجهل أغلبهم بعض الإرشادات التي تمنعهم من الوقوع في خطأ يتسبب في محو جميع البيانات أو امتلاء ذاكرة الهاتف بالشكل الذي يعيق أداء النظام التشغيلي له.

وفقا لما ذكر في موقع gadgetsnow، كل ما عليك فعله عند نسخ بيانات الهاتف القيام بالآتي:

استخدم Cloud backup

تعد طريقة Cloud backup أكثر الطرق شيوعا لعمل نسخ احتياطي لجميع بيانات الهاتف الذكي، الذي يعمل على نظام التشغيل أندرويد، حيث يتم نسخ جميع الملفات من أرقام الاتصال وأحداث التقويم والصور ومقاطع الفيديو وبيانات التطبيقات، ونقلها مباشرة إلى حسابك على Google.

صحة إعدادات النسخ

لكي تضمن الحصول على النتيجة المرجوة يجب التأكد أولا من صحة إعدادات النسخ الاحتياطية، بحيث تتم عملية نقل الملفات والمستندات والتطبيقات والإعدادات والصور ومقاطع الفيديو المهمة بشكل صحيح دون إخلال في صيغتها أو فقدان بعضها خلال عملية النقل عن طريق الخطأ.

تفعيل خدمة نسخ احتياطي تعمل تلقائيا

خطوة مهمة عليك فعلها إذا أردت أن تحتفظ بنسخة احتياطية ناجحة من بيانات الهاتف، وهي automate the backup process، وبمجرد تفعيلها ستضمن لك نسخ جميع البيانات احتياطيًا بشكل منتظم.

استخدم offline backup

يعد هذا الخيار الأكثر شيوعا وأمانا عند توصيل الهاتف بالكمبيوتر وبالتالي تضمن نسخ البيانات الهامة يدويا للكمبيوتر دون فقدان أي منها عن طريق الخطأ، وتتم تلك العملية دون الحاجة للاتصال بشبكة الإنترنت.

تأمين النسخة الاحتياطية

بعد الانتهاء من عملية نسخ البيانات والصور المهمة في الهاتف، عليك بالانتباه للخطوة التالية وهي تأمين تلك النسخ وذلك من خلال استخدام كلمة مرور أو رمز PIN، لمنع أي شخص غير مصرح به من الوصول لبياناتك، ويمكنك أيضا تفعيل ميزة المصادقة الثنائية two-factor authentication.

الجدير بالذكر أن تطبيق واتساب يتمتع بخاصية النسخ التلقائي لبيانات المحادثات والصور ومقاطع الفيديو، لذا تأكد أنك تقوم بتفعيلها عبر التطبيق وأنه يعمل بالشكل الصحيح.