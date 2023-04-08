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5 خطوات قد تساعد في تحديد المعلومات المضللة

منذ 11 دقيقة
هاتف ذكي- تعبيرية

هاتف ذكي- تعبيرية

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تنتشر المعلومات المضللة بسرعة كبيرة من زيادة التطور التكنولوجي ومواقع التواصل الاجتماعي.

حددت منصة “تيدو” خمس خطوات قد تساعد المستخدمين في تحديد المعلومات المضللة من خلالها:

أولا: تحليل بنية صياغة المعلومات، إذ أن المعلومات المضللة غالبا ما تستخدم عبارات “نموذجية لتعزيز قوة الرسالة التي تنشرها”، مثل عبارة “لا يريدونك أن تعرف الحقيقة”.

ثانيا: البحث عن المعلومات في مصدرها الأساسي، إذ تتيح لك هذه الخطوة اكتشاف أن الخبر مضلل أو غير صحيح، وتكون وسائل الإعلام قد أوردت معلومات عنه.

ثالثا: زيارة ملف التعريف للشخص الذي يشارك المعلومات ويتحدث عنها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، إذ عادة ما يتم نشر الأخبار الزائفة عبر حسابات وهمية أو تم إنشائها حديثا.

رابعا: استخدام أدوات إضافية للتحقق، إذ أوجدت عدة مؤسسات أدوات للتأكد من الأخبار ومدى صحتها، والتي تعتمد أيضا على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

خامسا: في حال تأكدت من أن المنشور الذي تراه أمامك يحمل معلومات أو أخبارا زائفة، عليك الإبلاغ عن الحساب لشبكة التواصل الاجتماعي.

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