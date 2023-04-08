5 خطوات قد تساعد في تحديد المعلومات المضللة

تنتشر المعلومات المضللة بسرعة كبيرة من زيادة التطور التكنولوجي ومواقع التواصل الاجتماعي.

حددت منصة “تيدو” خمس خطوات قد تساعد المستخدمين في تحديد المعلومات المضللة من خلالها:

أولا: تحليل بنية صياغة المعلومات، إذ أن المعلومات المضللة غالبا ما تستخدم عبارات “نموذجية لتعزيز قوة الرسالة التي تنشرها”، مثل عبارة “لا يريدونك أن تعرف الحقيقة”.

ثانيا: البحث عن المعلومات في مصدرها الأساسي، إذ تتيح لك هذه الخطوة اكتشاف أن الخبر مضلل أو غير صحيح، وتكون وسائل الإعلام قد أوردت معلومات عنه.

ثالثا: زيارة ملف التعريف للشخص الذي يشارك المعلومات ويتحدث عنها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، إذ عادة ما يتم نشر الأخبار الزائفة عبر حسابات وهمية أو تم إنشائها حديثا.

رابعا: استخدام أدوات إضافية للتحقق، إذ أوجدت عدة مؤسسات أدوات للتأكد من الأخبار ومدى صحتها، والتي تعتمد أيضا على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

خامسا: في حال تأكدت من أن المنشور الذي تراه أمامك يحمل معلومات أو أخبارا زائفة، عليك الإبلاغ عن الحساب لشبكة التواصل الاجتماعي.