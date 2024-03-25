كيفية تنظيف جميع الشاشات فى منزلك.. خطوات بسيطة وآمنة

أصبحت حياتنا عبارة عن شاشات، كل شيء نتعامل معه عبر شاشة كبيرة أو صغيرة، من شاشة الهاتف والساعة الذكية لشاشة الكمبيوتر المحمول أو التليفزيون، والتي قد تصبح جميعها متسخة بمرور الوقت، لذلك سنوضح لك أفضل الطرق التي ستساعدك على تنظيفها بشكل صحيح دون الإضرار بأي من معداتك، وفقًا لما ذكره موقع “engadget”.

أخطاء شائعة عند تنظيف الشاشات

– تنظيف الشاشة باستخدام مواد مثل كحول الأيزوبروبيل، يمكن أن تؤدي المنظفات التي تحتوي على الكحول والأمونيا إلى إتلاف الطبقة المضادة للانعكاس لشاشتك، ويمكن أن يؤدي استخدام هذه المواد بشكل متكرر إلى ظهور الضبابية وعدم تساوي الطلاء.

– استخدام ماء الصنبور، لأنه قد تكون هناك معادن ومواد كيميائية بالماء من شأنها أن تترك وراءها بقايا مرة أخرى، أو الأسوأ من ذلك، ستؤدي إلى إتلاف طلاء الشاشة.

– استخدام المناشف الورقية، وخرق الأطباق، وأي شيء آخر قد يحتوي على سطح كاشط يتلف الطلاء الموجود على شاشتك.

– رش أي سائل مباشرة على الشاشة، حيث إنه سيكون من الأفضل إذا قمت بإيداعه على قطعة قماش من الألياف الدقيقة الخاصة بك وسيكون من الأسهل بكثير تجنب وصول أي منها إلى الأجزاء الأكثر حساسية في الشاشة.

كيفية تنظيف الشاشات بشكل صحيح

ستحصل على أفضل النتائج باستخدام الأقمشة المصنوعة من الألياف الدقيقة، وذلك لأن القماش المصنوع منه ناعم للغاية وجيد في جذب الغبار.

إذا كان هناك أوساخ لاصقة على الشاشة، قم بترطيب قطعة القماش المصنوعة من الألياف الدقيقة بكمية صغيرة من الماء المقطر ثم امسح الشاشة بلطف.

بمجرد الانتهاء من السطح بالكامل، اقلب قطعة القماش واستخدم الجانب الجاف لإزالة أي ماء زائد، وفي هذه المرحلة، تجنب تلميع الشاشة أو استخدام الضغط الزائد.