Asus تستعد لإطلاق هاتف جديد بمواصفات متطورة

كشفت Asus أنها تستعد لإطلاق هاتف جديد بمواصفات متطورة، لتحافظ على مواقعها في عالم أجهزة أندرويد الرائدة.

وتبعا للتسريبات فإن هاتف Zenfone 11 Ultra القادم سيحصل على هيكل مقاوم للماء والغبار مصنوع من أجود المواد، وسيكون أكبر حجما من هواتف Zenfone الأخيرة، كما سيجهز بقلم ذكي كما في هواتف غالاكسي الرائدة من سامسونغ.

أما شاشاته فستكون من نوع LTPO AMOLED بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، ومعدل سطوعها 388 شمعة/م تقريبا.

سيعمل الجهاز بنظام Android 14، ومعالج Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 المتطور، ومعالج رسوميات Adreno 750، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.

وسيتميز الهاتف من حيث قدرات التصوير بفضل الكاميرا الأساسية له والتي ستكون ثلاثية العدسة بدقة (50+32+13) ميغابيكسل، ولها القدرة على تصوير فيديوهات 8K، فضلا عن كاميرته الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل.

وزودته Asus بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وأنظمة GPS وGALILEO وGLONASS لتحديد المواقع، وبطارية بسعة 5500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 65 واط، ويمكن شحنها لاسلكيا بشاحن باستطاعة 15 واط.