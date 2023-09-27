الأربعاء 12 ربيع الأول 1445 ﻫ - 27 سبتمبر 2023 |
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أوبن إيه.آي تتيح خاصية تصفح الإنترنت لمستخدمي ChatGPT

منذ 10 دقائق
أداة الذكاء الاصطناعي "تشات جي. بي. تي"

أداة الذكاء الاصطناعي "تشات جي. بي. تي"

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أشارت شركة أوبن إيه.آي المدعومة من مايكروسوفت، اليوم الأربعاء، أن مستخدمي ChatGPT سيتسنى لهم الآن تصفح الإنترنت، في توسيع لنطاق البيانات التي يستطيع روبوت الدردشة واسع الانتشار الوصول إليها مقارنة مع خصائص البرنامج في سبتمبر أيلول 2021.

وذكرت الشركة الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي أن خاصية التصفح ستسمح للمواقع الإلكترونية بالتحكم في كيفية تفاعل ChatGPT معها.

وقالت أوبن إيه.آي في منشور على منصة إكس “التصفح متاح لمستخدمي بلاس وإنتربرايز اليوم، وسنتوسع فيه ليشمل جميع المستخدمين قريبا. ولتفعيل الخاصية، اختاروا البحث بمحرك بينج في مؤشر الاختيار تحت جي.بي.تي-4”.

وأعلنت الشركة أيضا تحديثا ضخما في وقت سابق هذا الأسبوع سيمكن ChatGPT من إجراء محادثات صوتية مع المستخدمين والتفاعل معهم باستخدام الصور.

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