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"Gen AI Personas".. برنامج من ميتا يستهدف المستخدمين الأصغر سناً

منذ 38 دقيقة
شركة ميتا

شركة ميتا

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تستعد شركة ميتا للإعلان عن برنامج دردشة آلي مبتكر يعمل بالذكاء الاصطناعي، يُطلق عليه اسم “Gen AI Personas”، ويستهدف المستخدمين الأصغر سناً، وفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال.

ووفقاً للصحيفة، فإن من المقرر إطلاق البرنامج خلال حدث “Meta Connect” الخاص بالشركة والذي يبدأ يوم الأربعاء، وسوف يأتي الإطلاق بعد الشهرة التي حققها برنامج الذكاء الاصطناعي “شات جي بي تي” خلال العام الماضي كواحد من أسرع التطبيقات نمواً على الإطلاق.
وتتضمن أعمال الذكاء الاصطناعي الأخرى التي قامت بها “ميتا” أخيراً تطوير نموذج لغة كبير أكثر قوة لمنافسة أحدث أعمال “أوبن أي آي” مع “GPT-4″، وهو النموذج الذي يدعم “شات جي بي تي” و”بينغ”.

وخلال “Meta Connect”، ستعرض الشركة أيضاً المزيد حول مشروع “الميتافيرس” وسماعة الرأس “Quest 3” الجديدة.

ونقلت الصحيفة عن ميجانا دار، المديرة التنفيذية السابقة لشركة “سناب” و”إنستغرام”، قولها إن هدف “ميتا” من روبوتات الدردشة، كما هو الحال دائماً مع المنتجات الجديدة، هو إبقاء المستخدمين منخرطين لفترة أطول بحيث يكون لديها “فرصة متزايدة لتقديم الإعلانات لهم”.

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