Lemon8.. تطبيق صيني لمنافسة تيك توك

أطلقت “بايت دانس” الشركة الأم لتطبيق تيك توك الصيني الشهير، منتجها الجديد Lemon8 في الولايات المتحدة.

وتطبيق Lemon8 هو منافس خالص لتطبيق الصور الشهير “إنستغرام” المملوك لشركة “ميتا” المؤسسة الأم لفيسبوك، وقد تم تحميله عبر منصة جوجل بلاي أكثر من 5 ملايين مرة.

وحسب موقع “بيزنس إنسايدر”، تم إدراج Lemon8 على أنه مملوكة لشركة Heliophilia التي تتخذ من سنغافورة مقرا لها. لكن العديد من التقارير السابقة حول تطوير التطبيق تظهر جميعها أن “بايت دانس” هي الشركة الأم للتطبيق.

ووفقا لموقع Gizmodo المتخصص في التكنولوجيا، يبدو أن “بايت دانس” تحاول التنصل من تطبيق Lemon8 حتى لا يواجه عراقيل كتلك التي يواجهها تطبيقها الأشهر “تيك توك”.

ويتعرض تيك توك لضغوط شديدة من المشرعين الأمريكيين بشأن مزاعم عن تسليم البيانات الأمريكية إلى الحكومة الصينية.

رعاية “من تحت الطاولة”

ويقدم تطبيق Lemon8 نفسه باعتباره مكانا لاكتشاف “محتوى جميل وأصلي ومتنوع”، في حين تقل تقارير إعلامية أن الواقفين خلف المشروع يعملون على تشجيع المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لاستخدام التطبيق والترويج له.

ونقلت “بيزنس إنسايدر” عن عدد من المؤثرين قولهم إن “بايت دانس” دفعت لهم أموالا من أجل نشر محتوى على تطبيق Lemon8.

وبحسب ما ورد، طُلب من هؤلاء المؤثرين نشر 3 إلى 7 صور عمودية وتعليق طويل يتراوح بين 100 إلى 300 كلمة لكل منشور.

ويرى المؤثرون أن التطبيق مرهق بشكل خاص مقارنة بتطبيقات مثل إنستغرام التي تتطلب القليل من الجهد نسبيًا من المبدعين.

وعادة ما ينتشر هذا النموذج للترويج بين شركات تطبيقات التواصل الاجتماعي، إذ تدفع معظمها للمؤثرين سواء من خلال برامج الرعاية الرسمية أو على ما يبدو صفقات رعاية تحت الطاولة.

تطبيق Lemon8

عند تسجيل الدخول إلى Lemon8 ، يتم الترحيب بالمستخدمين بمجموعة مختارة من الموضوعات المثيرة للاهتمام، من الطعام إلى الموضة إلى المواقع السياحية.

وقد وصف المؤثرون التطبيق بأنه يجمع بين مزايا إنستغرام وPinterest، حيث تتضمن الصفحة الرئيسية علامتي تبويب “متابعة” و “من أجلك” على تيك توك، لكن الخلاصة نفسها تشبه إنسغرام تمامًا.

وتتعلق الصفحات الأخرى بالعديد من الموضوعات العامة مثل “اللياقة” أو “السفر”.

وتتضمن بعض المنشورات دروسًا تعليمية حول تصفيف الشعر أو تصميم الموضة والأزياء.