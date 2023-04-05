Oppo A1 5G.. هاتف بسعر ومواصفات مميزة من "Oppo"

أطلقت شركة (أوبو) Oppo الصينية هاتف (أوبو أي1 5جي) Oppo A1 5G والذي يأتي بسعر منافس ومواصفات مميزة حيث يعمل بواجهة المستخدم (كولور أو إس 13.1) ColorOS 13.1 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 13 من شركة غوغل.

يزن الهاتف الجديد 193 جرامًا ويأتي بسماكة 8.3 ملم، ويأتي بشاشة من نوع (آي بي إس إل سي دي) IPS LCD بقياس 6.72 بوصات وبدقة 2,400×1,080 بكسل مع نسبة أبعاد قدرها 20:9 ومعدل تردد قدره 90 هرتز.

ويحتوي (أوبو أي1) Oppo A1 5G على معالج ثماني النوى من نوع (سنابدراجون 695) Snapdragon 685 المصنوع بتقنية 6 نانومتر ويعمل بتردد قدره 2.2 جيجاهرتز، ويأتي مع معالج الرسومات (أدرينو 619) Adreno 619.

ويقدم الهاتف ذاكرة للوصول العشوائي بحجم 8 جيجابايت، أو 12 جيجابايت، وذاكرة للتخزين الداخلي بسعة 256 جيجابايت، مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي إكس سي) microSDXC.

وعلى ظهر الهاتف، تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، أما الكاميرا الأخرى فتأتي بدقة 2 ميجابكسل وهي مخصصة لتصوير العمق مع فتحة عدسة f/2.4. وتأتي الكاميرا الأمامية ضمن ثقب أعلى الشاشة وبدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2.

ويحتوي (أوبو أي1) Oppo A1 5G على بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير في الساعة، وعلى حساس لبصمات الأصابع في زر جانبي، وهو يدعم تقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى NFC.

هذا، ويُباع هاتف أوبو الجديد بثلاثة ألوان، هي: الأسود، والأزرق، والبرتقالي، وذلك بسعر يعادل 305 دولارات أمريكية لخيار 8 جيجابايت/ 256 جيجابايت، وبسعر يعادل 334 دولارًا أمريكيًا لخيار 12 جيجابايت/ 256 جيجابايت.

ويوجد الهاتف على الموقع الرسمي لشركة الاتصالات الصينية (شاينا تيليكوم) China Telecom. ولا معلومات عن موعد توفره في الأسواق العالمية.