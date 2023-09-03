الأحد 18 صفر 1445 ﻫ - 3 سبتمبر 2023 |
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ROG Ranger 2.. لوحة مفاتيح "ثورية" جديدة من ASUS

منذ ساعة واحدة
لوحة مفاتيح ROG Ranger 2

لوحة مفاتيح ROG Ranger 2

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كشفت ASUS مؤخرا، عن مجموعة من لوحات المفاتيح الخاصة بها، والتي كان أحدث إصداراتها لوحة المفاتيح الميكانيكية السلكية من سلسلة ROG Ranger 2، وهي خليفة لإصدارها اللاسلكي.

ومن المتوقع أن توفر لوحة المفاتيح الجديدة ميزات متقدمة وسعرًا تنافسيًا، بهدف توفير خيار أقل تكلفة للمستهلكين.

ومن المقرر ان يتم طرح لوحة المفاتيح للبيع في التاسع من سبتمبر، ولكن لم يتم الكشف عن معلومات الأسعار الخاصة بها بعد.

وتتميز لوحة المفاتيح ROG Ranger 2 المعاد تصميمها برغوة مدمجة ممتصة للصوت في الجزء السفلي لتقليل الضوضاء وتقليل الاهتزازات وتوفير تجربة ضغطة مفاتيح أكثر هدوءًا وسلاسة.

وتعد الميزة البارزة في لوحة المفاتيح ROG Ranger 2 هي مفتاح المقبض متعدد الوظائف، والذي يجمع بين التصميم الجميل والعملي من خلال السماح بإجراء تعديلات سريعة مثل التحكم في مستوى الصوت.

قدمت ASUS أيضًا مفاتيح اختصار إضافية لتوسيع خيارات الوظائف الفورية.

وتتميز لوحة المفاتيح بتصميم كابل قابل للفصل لمزيد من الراحة.

كما تسمح لوحة المفاتيح للمستخدمين بالاختيار بين المفتاح البصري RX والمفتاح الميكانيكي NX، مما يوفر المرونة لتفضيلات الكتابة الشخصية.

يتميز المفتاح البصري RX بمثبت هيكل X، وقاعدة ثابتة في أربع زوايا، وفتحة مربعة مميزة على شكل بركان. ويقلل هذا التصميم من تذبذب غطاء المفاتيح ويعزز الاستقرار.

يتوفر مفتاح RX باللونين الأحمر والأزرق ويوفر مفتاح RX Red إحساسًا خطيًا مع مسافة انتقال للمفتاح تبلغ 1.5 ملم وقوة تشغيل تبلغ 45 جرامًا، بينما يوفر RX Blue استجابة لمسية بقوة أولية تبلغ 30 جرامًا تزيد إلى 65 جرامًا.

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