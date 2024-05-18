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TikTok يُجهز لإطلاق ميزة جديدة ما هي؟

منذ 58 دقيقة
تطبيق تيكتوك

تطبيق تيك توك

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بدأ القائمون على تطبيق TikTok باختبار ميزة انتظرها مستخدمو التطبيق لسنوات، وفق مواقع إلكترونية مختصة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الميزة الجديدة التي يتم اختبارها حاليا ستسمح لمستخدمي TikTok بتحميل مقاطع فيديو مدتها 60 دقيقة، لكن هذه الميزة ما تزال في مرحلة الاختبار، ومن غير المعروف متى ستكون متاحة.

وأشار الخبراء في الشركة المسؤولة عن TikTok إلى أن الميزة الجديدة ستكون مفيدة للكثير من المستخدمين الذين يرغبون بتحميل مقاطع فيديو طويلة، وستمنحهم فرصا لعرض محتويات جديدة، فبعض مستخدمي التطبيق يرغبون بنشر فيديوهات تعليمية أو فيديوهات تتعلق بمهارات الطهي على سبيل المثال، وهذا الأمر سيساعدهم على تحسين المحتوى.

ويرى المحللون أن الميزة المذكورة قد تجذب عددا أكبر من المستخدمين وصناع المحتوى إلى TikTok، وستمنح التطبيق فرصة إضافية لمنافسة “يوتيوب”.

وكان تطبيق TikTok قد اكتسب شعبية في البداية من خلال مقاطع فيديو قصيرة مدتها 15 ثانية، مع مرور الوقت سمح التطبيق لمستخدميه بنشر مقاطع تصل مدتها إلى 10 دقائق، كما أضاف العديد من الميزات خلال السنوات الماضية لإرضاء احتياجات المستخدمين.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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