Xiaomi تطلق شاشة ذكية بمواصفات متطورة

طرحت شركة Xiaomi شاشتها الذكية الجديدة Curved Monitor 30 في الأسواق العالمية، والتي تحمل مواصفات متطورة، ومزودة بتقنيات حديثة، مما يجعلها مثالية لمحبي ألعاب الفيديو.

وبحسب ما ذكرته تقارير تقنية، فإن شاشة Xiaomi Curved Monitor 30 تأتي بهيكل منحن أنيق، وحواف رقيقة، ويبلغ مقاسها 30 بوصة، ولها أبعاد تبلغ 21:9، فيما تصل دقة عرضها إلى 25601080 بيكسل.

وتدعم هذه الشاشة خاصية صورة داخل صورة، وخاصية قسم واجهة العرض، وهو ما يوفر للمستخدم إمكانية استعمالها لأكثر من غرض في وقت واحد.

وأشارت التقارير إلى أن شاشة Xiaomi لها تردد يعادل 200 هيرتزاً، ومعدل استجابة يقدر بنحو 4 ميللي/ثانية، كما أنها تدعم تقنية AMD FreeSync Premium، وبالتالي لديها القدرة على عرض الفيديوهات والرسوميات بدقة فائقة.

وتم تزويد شاشة Curved Monitor 30 بميزة DC Dimming، التي تساهم في تقليل كمية الوميض الذي يسبب إجهاداً للعين، إلى جانب أنها حاصلة على ترخيص TUV Rheinland لتقليل انبعاث الضوء الأزرق.

ونوهت التقارير إلى أن الشاشة الذكية مجهزة أيضاً بمنافذ DisplayPort، ومنفذ HDMI 2.1، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، مضيفة أنها متوفرة في الأسواق العالمية بسعر يبلغ حوالي 250 يورو.