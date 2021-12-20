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آخر إبداعات الشعب اللبناني… أرغيلة للأطفال

20 - ديسمبر - 2021
آخر تحديث: 4 - فبراير - 2022 5:38 مساءً
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وكأنّه لا يكفينا تفلّتاً اجتماعيا من رحم الفلتان الأمّني والسياسي و الاقتصادي، وكأنّ رئة الوطن العابقة بسرطانات الفساد، لا تتجلّى مرضاً إلا باصطحاب رئة اللبناني العابقة بسرطانات النفايات و والمعامل معها. ليأتينا التناقل الاجتماعي والثقافي، ينقل ثقافة “التنبلة” وعادات السُمّ المطعّم بالسُكّر ينقلها من جيلٍ إلى جيل، لم يكن يخطر للعثمانيين الذين اخترعوا آلة السرطان هذه أن أحفاد متصرّفية جبل لبنان سيطوّرونها إلى لعبة، تُباع في هذه الأعياد، تُعلّم أطفالنا كيف يتنشّقون الأرغيلة و ينفخون معها كل الوعي الاجتماعي… فما هي جذور تلك الفضيحة الإجتماعيّة؟

لماذا التدخين هو أصلاً شائع في مجتمعاتنا أكثر من المجتمعات الغربيّة؟

الإنهيار لا يكون إنهياراً إلا إذا تجلّى بوجهه الاجتماعي، أطفالنا بخطر… مصدره نحن.

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