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آلان سركيس: نحتاج انتفاضة وطنية واسعة وعابرة للطوائف لإنهاء الإحتلال الإيراني للبنان
14 - مارس - 2022
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للاضاءة على ذكرى انتفاضة الإستقلال، انضم إلينا الصحافي والكاتب السياسي آلان سركيس.
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