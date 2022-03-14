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آلان سركيس: نحتاج انتفاضة وطنية واسعة وعابرة للطوائف لإنهاء الإحتلال الإيراني للبنان

14 - مارس - 2022
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للاضاءة على ذكرى انتفاضة الإستقلال، انضم إلينا الصحافي والكاتب السياسي آلان سركيس.

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