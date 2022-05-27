آلان سركيس: يجب رفع مستوى الوعي عند الشعب

تسري في الأوساط الشعبية موجة من اليأس والإحباط مستقاة من أن 3 وزراء تعاقبوا على وزارة «الطاقة» أصبحوا نواباً للأمة.

تُطرح علامات استفهام كبيرة حول استقتال «التيار الوطني الحرّ» للحفاظ على وزارة الطاقة، وهو يحاول ابتزاز رئيس مجلس النواب نبيه برّي و»حزب الله» ومحاولة المقايضة بين إعادة إنتخاب بري رئيساً للمجلس النيابي وبين احتفاظه بوزارات أساسية وعلى رأسها الطاقة.

ويأتي هذا الموضوع متقدماً في حسابات رئيس «التيار» النائب جبران باسيل على ملف إنتخابات رئيس الجمهورية، وهناك رأي يقول إن «التيار» إرتكب في هذه الوزارة «السبعة وذمتها» لذلك يريد الإحتفاظ بها لكي لا يفضحه أحد، في حين أن هناك رأياً ثانياً يؤكّد أن هذه الوزارة التي تفوح منها رائحة الفساد والهدر والصفقات والسمسرات هي بمثابة مزراب ذهب لباسيل، ولذلك من المستحيل التخلّي عنها. لمزيد من المعطيات إنضم إلينا الصحافي والكاتب السياسي آلان سركيس.







