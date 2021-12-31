أبرز التحديات الاقتصادية للعام ٢٠٢٢

هل سيعود لبنان كما كان؟

أبرز التحديات الإقتصادية للعام 2022

ها هي سنة 2022 تطل على اللبنانيين، الذين ما عادوا يتأملون بتحقيق الأحلام مع بداية كل عام جديد، فأصبحت أيامُهم شبيهة بالأخرى، لا أحلام، لا أمنيات ولا آمال، وسط تحديات سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية، يعلم مسبقاً أنها ستكون رفيقة أيامه في السنة الجديدة. في العام 2021 عاش المواطن اللبناني الذل، فهذه السنة تميّزت للأسف بطوابير طويلة، امام محطات الوقود والسوبرماركت، وظهرت أيضا خلال هذا العام “طوابير الأدوية” وفحوصات الـ “PCR”، بالاضافة الى “طوابير المصارف”. إذا صعوباتٌ كثيرة عاشها كل لبناني. هل سيضاف إليها تحديات أخرى عام 2022؟

للإجابة على هذا السؤال وغيره، انضم إلينا الخبير الإقتصادي باتريك مارديني.

نشر مجلس الذهب العالمي مؤخرا تقريره لشهر كانون الاول 2021، وهو التقرير الختامي للعام 2021، والذي أظهر أن احتياطيات البنوك المركزية في العالم بلغت 35582.3 طن من المعدن.

وشكلت احتياطيات البنوك المركزية للدول العربية من المعدن النفيس نحو 3.85% من إجمالي الاحتياطيات العالمية. وتصدرت السعودية الدول العربية باحتياطيات الذهب، ووصل ما تملكه من المعدن النفيس إلى 323.1 طن. وعلى مستوى العالم تصدرت الولايات المتحدة دول العالم باحتياطيات الذهب، والتي بلغت 8133.5 طن.

كذلك أظهر التقرير حصة الذهب من إجمالي الاحتياطيات الأجنبية لكل دولة، وتصدَّر لبنان، الذي يشهد أزمة اقتصادية متصاعدة، الدول العربية بهذا المؤشر، حيث شكل الذهب نحو 45.6% من إجمالي احتياطياته مع ما يقارب 286.8 طن من الذهب.

أعلن المكتب الإعلامي لوزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن، في بيان، أن الحاج حسن “أجرى اتصالا بنظيره الأردني خالد موسى شحادة الحنيفات،

حيث تم الإتفاق على تسهيل تصدير الموز اللبناني إلى الأردن، وأن الخطوة تأتي في إطار الجهود الأردنية الحثيثة في مساعدة القطاع الزراعي اللبناني والتي بدأت منذ سنوات طويلة وتُوجت خلال هذا العام في موسِمي التفاح والموز.