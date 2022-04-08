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“أخطبوط” يفتتح مهرجان الفيلم الوثائقي الدولي مسلّطاً الضوء على إنفجار بيروت

منذ ساعة واحدة
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في الخبر الاخير، افتتحت جمعية متروبوليس للسينما الفنية الدورة السابعة عشرة من مهرجان الفيلم الوثائقي الدولي (شاشات الواقع) والذي سيعرض مجموعة أفلام عربية ودولية مجاناً على مدى ثمانية أيام في مناطق لبنانية عدة.

والفيلم الوثائقي الأول الذي عُرِض في المهرجان هو “أخطبوط” للمخرج اللبناني المقيم في نيويورك كريم قاسم والذي حاز جائزة مهرجان الفيلم الوثائقي الدولي بأمستردام عام 2021.

والفيلم صامت، لا يحتوي على أي حوار وهو عبارة عن لقطات للمدينة المنكوبة توثّق الدمار الذي يحاوط سكّانها والحزن الذي يعتريهم بعد فقدان أحبّتهم وتهدّم منازلهم ومتاجرهم.

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