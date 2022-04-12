أردنيّة تُنقذ عائلتها من براثن الفقر

بينما تقف في مطبخها، الذي تُحّضر فيه الطعام ليس فقط لأفراد أسرتها ولكن لضيوف أجانب أيضا، تؤكد الأردنية فاطمة الزعبي أنها كانت تعيش تحت خط الفقر.

فلم يكن لدى فاطمة أي دخل مادي وزوجها كان مريضا ولها خمسة أبناء. وبالتالي أصبحت المعيل الوحيد للأسرة من خلال مطبخ أقامته في بيتها وحولّته لاحقا إلى بيت ضيافة باسم (بيت الضيافة.. بيت فاطمة الزعبي).

وبمرور الوقت أصبح هذا البيت معلماً بارزاً من معالم المدينة يرتاده السكان المحليون والسياح الذين يبحثون عن تجربة ثقافية فريدة.

ويُقدم بيت الضيافة مأكولات أردنية أصيلة وفرصة لتجربة الأزياء التقليدية وإطلالة آسرة.

وفاطمة الزعبي واحدة من السيدات الأردنيات اللواتي يُعلن أُسرهنّ. فقد كشفت دائرة الإحصاءات العامة بالمملكة أن 17.5 في المئة من الأُسر في الأردن تعولها نساء.