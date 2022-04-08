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أزمة الخبز… المتاجرة بلقمة الفقير

منذ ساعة واحدة
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متاجرةٌ بلُقمة الفقير، تخبُّطٌ حكوميّ على حساب رغيف المواطن، ماذا بعد؟؟ فأصحاب المطاحن والأفران الذين يرفعون الصوت ويدُقّون ناقوس الخطر، يُعلنون بأن البلد على أبواب أزمة خبز.

من جهتها، أعلنت وزارة الإقتصاد بأن الوضع سليم. إذاً هل المواطن اللبناني أمام أزمة خبز أم لا ؟

للإجابة على هذا السؤال معنا مباشرة عبر الهاتف مدير مكتب الحبوب والشمندر السكري في وزارة الإقتصاد جريس برباري، أهلا بك.

– هل نحن فعلاً أمام أزمة خبز؟

– هل هي أزمة مفتعلة نتيجة الجشع والاستغلال الذي يلجأون اليه المستفيدين من ضعف الحكومة؟

وزارة الزراعة تراقب أسعار الخضار

أكدت وزارة الزراعة لصوت بيروت انترناشيونال على مواصلة الجولات الميدانية في أسواق الخضار، من أجل ضبط الفلتان الحاصل في الاسواق، مؤكدةً على دور ها في ملاحقة التجار الفاسدين اينما كان.

وأضافت أنه ليس هناك محرمات لأي منطقة، والفاسد من التجار سوف يحاسب، وكل المناطق اللبنانية ستكون تحت القانون، والجيش اللبناني والقوى الأمنية جاهزة لمؤازرة المراقبين في جولاتهم يومياً.

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