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أستاذة مدرسة تركت التعليم لتجني الكثير من المال من وراء مقود السيارة

منذ 6 ساعات
آخر تحديث: 4 - أبريل - 2022 10:58 مساءً
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الحياة تحب الأقوياء، هكذا هي الدنيا منذ البداية. لكن ليس الجميع على قدر هذه القاعدة. سهام صفير هي واحدة من الذين أدركوا الواقع بصعوبته وروعته. عندما وجدت ان عائلتها بمحنة ماديّة، تركت الصبّورة والطبشورة، وركبت خلف مقود السيارة، بدأت ببيع بوالص التأمين، لتكتشف أنها خلقت لهذا العمل، جنت المال الوفير، والأهم أنها كسبت محبة الناس. قصةّ سهام، أمّ لبنانيّة صلبة.

في جعبة سهام آلاف المنتسبين الأوفياء لها، تربح من ورائهم المال، المحبة والطاقة الإيجابيّة.

حتى بعد أن كبّرت وعلّمت وزوّجت أبناءها، لم تتوقف عن العمل، فهو عائلتها ايضاً .

تثبت سهام أن النجاح هو بوليصة تأمين تؤمّن التغطية الشاملة 100% ومن الدرجة الأولى.

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