أسعار الذهب تحددها بورصة الحرب على أوكرانيا… لبنان منعزل إلا عن التأثر بالأزمات

لم يتوقع عمر أن يصبح من متابعي الأخبار العالمية.

بلا قرار منه باتت بورصة حساباته المالية مرتبطة بالتطورات الميدانية. يتسمّر أمام الشاشة لرصد مستجدّات الحرب الروسية على أوكرانيا. نيران المعارك انعكست حماوة في الأرقام اليومية لأسعار المعادن. وعلى رأسها الذهب.

سعر الذهب يحدده سعر الأونصة و هو بدأ بالتغيّر منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا.

سعر ارتفع من 1800$ إلى 2050$

خشية المستثمرين من امتلاك أصول ذات مخاطر عالية تودي بهم إلى التسابق لامتلاك هذه المعادن الثمينة كالذهب والبالاديوم.

كثير من الناس عدل عن شراء هدية مناسبة الأم يقول التجار هنا، فسعر الغرام الواحد يتغير بين دولار ودولارين في اليوم الواحد.