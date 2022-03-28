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أسعار الفاكهة والخضار تحلّق

28 - مارس - 2022
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ايامٌ قليلة تَفصِلُنا عن بداية شهر رمضان، وها هي أسعارُ الخضار والفاكهة تحلِّقُ بشكل هائل، إلّا أنّه لا يوازي ارتفاعَ سعر صرف الدولار الأخير. فما هو السببُ إذاً؟
للإجابة على هذا السؤال انضما الينا عبر الهاتف رئيس جمعية المزارعين أنطوان الحويك.

أكّد نقيب أصحاب الأفران علي ابراهيم لصوت بيروت أنترناشيونال أن سببَ حصرِ بيع الخُبز برَبطتين فقط لكل عائلة، يعودُ إلى ارتفاع الطلبِ كثيراً بسبب الخوف من انقطاع الطحين وارتفاع سعر المادة.
 
وأوضح ابراهيم أنّ الأفران تشتري الطحين يومياً وليس لديها أيّ مخزون، متسائلاً عن سببِ المماطلة في فتح اعتمادات القمح والطحين بالدولار النقدي، فهل هذا مقدمةٌ لرفع الدعم عن المادة؟ كما انتقد إنفاقَ الدولار سابقاً على دعم الكاجو وسِلعٍ أخرى، ما أدّى إلى جنون الدولار، وتبديد الورقة الخضراء بشكل غير منظم.

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