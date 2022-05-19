أسعار المحروقات تحلّق

قالها اليوم ممثّل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا: هيدا قدر المواطن يضل هيك عايش. ونحن نقول: لا، هذا ليس قدرُه، بل قُدّر عليه أن يتحمل سياسات اقتصادية وإنمائية فاشلة طيلة السنين الماضية ستنتهي عاجلا أم آجلا.

نتيجة هذه السياسات نراها اليوم أمام أعيننا. الليرة منهارة والدولار يُحلّق.

ربطة الخُبز تباع في بعض المناطق بالسوق السوداء علمًا ان وزارة الاقتصاد رفعت تسعيرتها اليوم الى 16 الف ليرة للربطة الكبيرة.

وأخيرا المحروقات التي تحلق يوما بعد يوم، حيث ان صفيحة البنزين بـ559 الف بزيادة 17 الف والمازوت بـ680 الف بزيادة 65 الف والغاز ب408 بزيادة 33 الف.

اذ طالب رئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس عبر صوت بيروت انترناشونال بحل مشكلة شركة المعاينة التي أضافت مبلغ 120 الف ليرة لقاء كل معاينة من دون عرض الزيادة على وزارة الداخلية، بالإضافة الى رفع بدل النقل.







