أسعد بشارة: على النواب السياديين والتغييريين عدم السماح بتكريس المعادلات السابقة في البرلمان

إكتملت الاستعدادات في مبنى المجلس النيابي في ساحة النجمة، لاستقبال النواب المنتخبين غدا بعد انتخابات الخامس عشر من ايار. وقد جال الاعلاميون اليوم في مقر البرلمان الذي فتح ابوابه امامهم، عشية الجلسة التي دعا اليها الرئيس نبيه بري لانتخاب رئيس المجلس ونائبه وهيئة المكتب. النواب المنتخبون يحملون معهم وعودا بالتغيير عبروا عنها في برامجهم الانتخابية وفي تصريحاتهم بعد فوزهم بالمقاعد النيابية، ولكن هل سينجحون في التأثير بالقرارات السياسية الحساسة بدءا من استحقاق يوم غد الانتخابي؟

للحديث عن جلسة الغد وتوجهات التصويت للنواب الجدد، انضم إلينا عبر الهاتف الصحافي أسعد بشارة.







