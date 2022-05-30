الأحد 8 صفر 1444 ﻫ - 4 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أسعد بشارة: على النواب السياديين والتغييريين عدم السماح بتكريس المعادلات السابقة في البرلمان

30 - مايو - 2022
A A A
طباعة المقال

إكتملت الاستعدادات في مبنى المجلس النيابي في ساحة النجمة، لاستقبال النواب المنتخبين غدا بعد انتخابات الخامس عشر من ايار. وقد جال الاعلاميون اليوم في مقر البرلمان الذي فتح ابوابه امامهم، عشية الجلسة التي دعا اليها الرئيس نبيه بري لانتخاب رئيس المجلس ونائبه وهيئة المكتب. النواب المنتخبون يحملون معهم وعودا بالتغيير عبروا عنها في برامجهم الانتخابية وفي تصريحاتهم بعد فوزهم بالمقاعد النيابية، ولكن هل سينجحون في التأثير بالقرارات السياسية الحساسة بدءا من استحقاق يوم غد الانتخابي؟
للحديث عن جلسة الغد وتوجهات التصويت للنواب الجدد، انضم إلينا عبر الهاتف الصحافي أسعد بشارة.

    المزيد من فيديو

    طبيب مجاني في لبنان 4:52
    طبيب مجّاني في لبنان
    4:28
    النرجيلة والعقد النفسية
    2:49
    أزمة جوازات السفر تُحَلّ مع حلول شهر تشرين

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    شاطئ في أنطاليا
    سائحة تتعرّض لهجوم على أحد شواطئ تركيا والمعتدي غير متوقَّع!
    المغني الراحل جورج الراسي
    الدفاع المدني يصدر بيانًا توضيحيًا بشأن حادث وفاة جورج الراسي.. ماذا جاء فيه؟
    أفراد من جماعة فرسان مالطا
    بعد مناقشات ساخنة.. البابا يحل قيادة جماعة فرسان مالطا