أشخاصهم وصلت أو فشلت.. صورهم بقيت تشوّه منظر العاصمة

هبت نسائم التغيير لصالح نواب جدد في البرلمان. وكان المشهد الأخير من صدور النتائج مفرحًا للناجحين منهم.

إلا أن ما يرمز إلى الاستحقاق لا يزال منتشرًا على الطرقات في بيروت. مخالفة القانون لا تزال سارية من قبل بعض من ترشّح لسنّ القوانين.

في حي طمليس في الطريق الجديدة مشهد خال من كل الصوَر.المرشح لم يُوفق بالنتيجة لكنه التزم السرعة في نزع صوره فورًا من كل المناطق. بادر إلى رفع كل ما يدلّ عليه قبل طلب بلدية بيروت الأمر من المرشحين والنواب.

عناصر بلدية بيروت بدأت بإعادة الصورة الحضارية للعاصمة مهمة من المفترض أن تكون على عاتق المرشحين. من رفع شعارات وُصفت بالكبيرة لم يلتزم واجباتها الموصوفة بالصغيرة.

ومن استطاع نشر صوره بسرعة في أنحاء العاصمة وأحيائها لا يمكن أن يقنع الشارع بصعوبة نزعها بالسرعة نفسها.