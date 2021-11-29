أطرافٌ إصطناعيّة ذكيّة "بتحكي لبناني"

…ومن قال أننا شعبٌ يحتاج أن يستورد كل شيء و يُصدّر الأدمغة، هذا التقرير هو الدليل الملموس على أنّ الأدمغة إن بقيت هنا، ستُصدّر كل شيء. “فادي صفير” لبنانيّ قرر أن يركّب مع الطرف الإصطناعي، أملاً جديداً لك محتاج إلى طرف جسدي، و أملاً جديداً لكل محتاج إلى أمل. Bionex قصّة ذكاء مع الأطراف الإصطناعيّة الذكيّة.

و ل Bionex قصّةً أخرى مع العمل الخيري.

اليدّ الإصطناعيّة الذكيّة ستلاقيها خطوات لتطويرِ أطرافٍ أخرى، وهي أيضاً بالذكاء اللبناني

ليس هناك من طرف ناقص، بل هناك إرادة ناقصة. فلنُكمل هذه الإرادة، و ليضع كل واحدٍ يدهُ بيدّ الآخر.