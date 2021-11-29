الأحد 12 ذو القعدة 1443 ﻫ - 12 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أطرافٌ إصطناعيّة ذكيّة "بتحكي لبناني"

29 - نوفمبر - 2021
آخر تحديث: 4 - فبراير - 2022 6:06 مساءً
A A A
طباعة المقال

…ومن قال أننا شعبٌ يحتاج أن يستورد كل شيء و يُصدّر الأدمغة، هذا التقرير هو الدليل الملموس على أنّ الأدمغة إن بقيت هنا، ستُصدّر كل شيء. “فادي صفير” لبنانيّ قرر أن يركّب مع الطرف الإصطناعي، أملاً جديداً لك محتاج إلى طرف جسدي، و أملاً جديداً لكل محتاج إلى أمل. Bionex قصّة ذكاء مع الأطراف الإصطناعيّة الذكيّة.

و ل Bionex قصّةً أخرى مع العمل الخيري.

اليدّ الإصطناعيّة الذكيّة ستلاقيها خطوات لتطويرِ أطرافٍ أخرى، وهي أيضاً بالذكاء اللبناني

ليس هناك من طرف ناقص، بل هناك إرادة ناقصة. فلنُكمل هذه الإرادة، و ليضع كل واحدٍ يدهُ بيدّ الآخر.

    المزيد من فيديو

    2:35
    أيّها اللبنانيون، هذا ليس تمثال شهدائكم الأصلي!
    0:48
    حفل إليسا ووائل كفوري بالكويت... استقبال حافل من المشاهير والجمهور
    1:05
    إلغاء حفل سعد لمجرد في بغداد بعدما حاول معارضون اقتحامه

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    بعد الارتفاع... دولار السوق السوداء يعاود انخفاضه
    مطار دمشق الدولي
    صالات مطار دمشق المخصصة للحرس الثوري وحزب الله "دُمرَت" بالكامل.. "صور"
    المروحية الإيطالية
    العثور على المروحية الإيطالية المفقودة!