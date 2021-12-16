أعلام سعودية وفرنسية في بيروت…

ما ان انتهت القمة الفرنسية السعودية التي جمعت الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان والاتصال الذي جرى برئيس الوزراء نجيب ميقاتي حتى بدأت التحليلات على كافة الصعد لكن البيان السعودي الفرنسي كان واضحا راسما خارطة طريق للخروج من الازمة اللبنانية وهي نصّت على تطبيق كافة القرارات الدولية وتحديدا المتعلقة بالسيادة اللبنانية. هذه البنود ادت الى ارتياح في الشارع اللبناني خصوصا عند ما يعرف بالفريق السيادي في لبنان والذي يطالب بحصر السلاح في يد الدولة فقط ويعتبر ان نفوذ ايران في لبنان احتلال وهذا ما عبر عنه البعض برفع العلم السعودي موجهين رسائل الى القيادتين السعودية والفرنسية معا.

يعلم اللبنانيون ان القرارات الدولية ستنفذ ولو بعد حين وليس القرار 425 اخر تلك القرارات التي طبقت على الرغم من صدورها بوجه اسرائيل. وبحسب مسار الامور في لبنان فإنّ الفريق السيادي يتجه الى تصعيد المقاومة السياسية والسلمية للحد من النفوذ الايراني على حد تعبيره وصولا الى حرية وسيادة واستقلال لبنان.