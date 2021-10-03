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أكل البيت "اللبناني" مطلوب في كندا

3 - أكتوبر - 2021
آخر تحديث: 6 - فبراير - 2022 3:02 مساءً
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“اكل البيت”… عبارة غالبا ما يستعملها اللبنانيون لوصف المأكولات اللبنانية المحضرة في المنازل، وهي عبارة باتت معروفة في بلاد الاغتراب، حيث يبحث اللبنانيون في الخارج عن المأكولات التي لا تقدمها المطاعم اللبنانية، وتحديدا تلك الأطباق التي تعدها الكثير من سيدات لبنان في منازلهن وتحمل نكهة الوطن: قبل اكثر من ثلاثين عاما جاءت جمال الى كندا ورغم كل تلك السنوات بقيت محافظة على فن الطبخ اللبناني يوما ما سينهض لبنان… ويوما ما ستعود جمال وتعد اطباقها الشهية في ربوع الوطن. من المطاعم الى المنازل، باتت اطباق لبنان عنوانا لحضارة تتوارثها الأجيال ويستمتع بمذاقها العالم.

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