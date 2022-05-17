ألان سركيس: سقط العهد

انتهت المعركة الانتخابية ولن تنتهي القراءات في خلاصاتها الوطنية وتداعياتها المزلزلة تحت أقدام المنظومة وأركان السلطة، بعدما أثبت الشعب اللبناني أنه شعب يرفض الخنوع والخضوع، عصيّ بتكوينه على التدجين والترهيب والاستسلام…

وغرّد السفير السعودي وليد بخاري منذ قليل مشيراً الى أن نتائجَ الإنتخاباتِ النيابيّةِ اللُّبنانية تؤكّدُ حتميّةَ تَغليبِ مَنْطِقِ ‎#الدولةِ على عبثيَّةِ فوائضِ ‎الدُّوَيلَةِ المُعَطِّلَةِ للحياةِ السياسيّةِ والاستقرارِ في ‎#لبنان…

للوقوف عند مشهدية المجلس النيابي الجديد خصوصاً بعد خسارة دعاة الممانعة بوجه السياديين إنضمّ إلينا الصحافي ألان سركيس.