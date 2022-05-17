الثلاثاء 25 محرم 1444 ﻫ - 23 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ألان سركيس: سقط العهد

17 - مايو - 2022
A A A
طباعة المقال

انتهت المعركة الانتخابية ولن تنتهي القراءات في خلاصاتها الوطنية وتداعياتها المزلزلة تحت أقدام المنظومة وأركان السلطة، بعدما أثبت الشعب اللبناني أنه شعب يرفض الخنوع والخضوع، عصيّ بتكوينه على التدجين والترهيب والاستسلام…

وغرّد السفير السعودي وليد بخاري منذ قليل مشيراً الى أن نتائجَ الإنتخاباتِ النيابيّةِ اللُّبنانية تؤكّدُ حتميّةَ تَغليبِ مَنْطِقِ ‎#الدولةِ على عبثيَّةِ فوائضِ ‎الدُّوَيلَةِ المُعَطِّلَةِ للحياةِ السياسيّةِ والاستقرارِ في ‎#لبنان…

للوقوف عند مشهدية المجلس النيابي الجديد خصوصاً بعد خسارة دعاة الممانعة بوجه السياديين إنضمّ إلينا الصحافي ألان سركيس.

    المزيد من فيديو

    4:26
    كاميرات بيروت خارج الخدمة.. الجرائم غير مرصودة
    4:13
    بئر بترول في المتن
    3:38
    مواصفات لرئيس بلا رئاسة!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مرفأ بيروت
    تحذير هام لجميع القاطنين في مدينة بيروت!
    اضراب
    اضراب تحذيري جديد يبدأ غدا.. اليكم تفاصيله
    عناصر من مليشيا حزب الله
    استنفار إسرائيلي.. هل يفعلها حزب الله قبيل التوقيع على اتفاقية الحدود البحرية؟