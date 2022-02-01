أمنها في خطر.. من يحمي المستشفيات؟

المعدّات هذه لطالما كانت هدفًا سائغًا لغاضبين من إدارة المستشفى، مستشفى المقاصد هنا، تتعرض لأكثر من اعتداء في اليوم الواحد،

وبعد أن كان القسم مختصًا بإنقاذ الأرواح بات مضطرًا إلى حماية طاقمه بواسطة الإقفال.

مهمة قوى الأمن محصورة بحماية القطاع العام بحسب القانون.

وفيما يسهر على أمن اللبنانيين خمسة وعشرون ألف عسكري، فإن الحاجة لتطبيق القانون على الأرض تقتضي وجود خمسين ألفًا لضبط الأمن قياسًا لعدد السكان واللاجئين.

يخشى على الأمن تؤكد مصادر أمنية ل SBI وتحذر من ازدياد معدّل السرقات بشكل لم يسبق له مثيل.

وزير الصحة فراس الأبيض أعلن أنه حصل على وعد من وزير الداخلية لمتابعة موضوع أمن المستشفى في أسرع ما يمكن، وكشف أن مجلس النواب اتخذ في الفترة الأخيرة قرارا بتشديد العقوبات على كل من يعتدي على العاملين في القطاع.

تآكل رواتب العناصر الأمنية قلّص أيام الخدمة، وارتفاع نسبة الإصابة بالوباء خفف من نسبة الحضور في الثكنات، تحولات اقتصادية واجتماعية جعلت مهمة الحفاظ على الأمن في لبنان من أصعب المهمات.